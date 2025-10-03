Legrand annonce l'acquisition de la société américaine Avtron Power Solutions, un spécialiste des load banks (équipements simulant une charge électrique afin de tester la fiabilité des systèmes d'alimentation) et des solutions de qualité de l'énergie.
Basée à Cleveland (Ohio), l'entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires de près de 350 MUSD sur l'année 2025 avec une rentabilité élevée. Elle emploie 600 personnes et dispose de cinq sites industriels en Amérique du Nord et en Europe.
Avtron propose des solutions pour établissements de santé, systèmes d'énergies renouvelables et l'industrie, mais réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires dans les datacenters, 'où la fiabilité de l'alimentation électrique est essentielle'.
Réalisant aussi plus de 70% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, cette acquisition permet à Legrand de s'y développer significativement dans les solutions liées à la transition énergétique, dans des verticaux en forte croissance.
Avec une valeur d'entreprise de 1125 MUSD, les termes de cette acquisition respectent les critères financiers du groupe. Sa réalisation demeure soumise aux conditions suspensives d'usage, y compris des autorisations réglementaires.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans près de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée.
Ainsi sur le plan géographique, 42% du CA est réalisé en Europe, 40,5% dans la zone Amérique du Nord et centrale et 17,5% dans le reste du monde.
Sur le plan des produits, 36% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (datacenters, produits connectés du programme Eliot et programmes d'efficacité énergétique).
Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.
