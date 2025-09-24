Legrand surperforme encore, BofA est passé à l'achat

Le titre Legrand fait mieux que le CAC 40 et le secteur européen des biens d'équipement ce mercredi matin, profitant d'un double relèvement de la recommandation des analystes de Bank of America, passés à l'achat sur la valeur.



L'action du spécialiste français des infrastructures électriques et numériques du bâtiment gagne 0,8% vers 11h40 alors que le CAC recule de 0,3% et que l'indice STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services avance de 0,2%.



Dans une étude sectorielle diffusée dans la matinée, BofA indique avoir directement relevé sa recommandation sur le titre de 'sous-performance' à 'acheter' et porté son objectif de cours de 110 à 160 euros, soit un potentiel de hausse de près de 15% par rapport au cours de clôture de mardi.



La banque américaine ajoute par ailleurs faire de l'action sa 'valeur préférée' (top pick) au sein du secteur européen des équipements industriels en raison principalement de sa forte exposition au marché des centres de données, qui représente déjà 25% de son chiffre d'affaires, et qui devrait demeurer un fort moteur de croissance l'an prochain.



Au-delà de ce facteur structurel, BofA explique s'attendre à ce que le groupe bénéficie d'une prochaine reprise cyclique du marché de la construction en Europe, un métier qui génère encore 40% de son chiffre d'affaires sur le Vieux Continent.



En Bourse, le titre Legrand a largement surperformé le marché parisien depuis le début de l'année, gagnant plus de 52% au cours des neuf derniers mois alors que l'indice CAC progressait de 6% dans l'intervalle.