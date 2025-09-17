Legrand : UBS réitère son conseil après une conférence téléphonique

UBS confirme son opinion à vendre et laisse son objectif de cours inchangé à 82 E suite à une conférence téléphonique avec le directeur financier.



L'analyste souligne l'optimisme sur le marché des centres de données et la croissance du contenu propre par MW.



'La conférence téléphonique avec le directeur financier de Legrand a souligné des perspectives positives de pénétration du marché et du contenu, constituant le principal moteur de l'ambition de chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros pour 2030 récemment relevée' indique UBS.



Legrand a fait part d'objectifs 2025 rehaussés, tablant sur une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) de 20,5 à 21% des ventes et une croissance du chiffre d'affaires (hors change) entre +10 et +12%.



Son DG Benoît Coquart met en avant 'les tendances de marché observées depuis 12 mois, au premier rang desquelles les centres de données (datacenters), qui représentent 24% du chiffre d'affaires total du groupe sur le premier semestre 2025'.