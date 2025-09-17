UBS confirme son opinion à vendre et laisse son objectif de cours inchangé à 82 E suite à une conférence téléphonique avec le directeur financier. 'La conférence téléphonique avec le directeur financier de Legrand a souligné des perspectives positives de pénétration du marché et du contenu, constituant le principal moteur de l'ambition de chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros pour 2030 récemment relevée' indique UBS.
Au cours actuel, le titre affiche une PER 2025 d'environ 30 fois avec un rendement de près de 2%.
Legrand : UBS réitère son conseil après une conférence téléphonique
Publié le 17/09/2025 à 15:08
