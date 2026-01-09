Legrand va retirer Cogelec de la cote le 21 janvier
Legrand indique que le retrait obligatoire sur les actions Cogelec interviendra le 21 janvier 2026, au prix net de tout frais de 29 euros par action, et portera sur 184 835 actions, soit 2,08% du capital et au plus 1,30% des droits de vote.
A l'issue de son OPAS visant les actions Cogelec, clôturée le 19 décembre 2025, sa filiale Legrand France détenait 8 713 213 actions, soit 97,92% du capital et au moins 98,69% des droits de vote de ce spécialiste du contrôle d'accès pour le bâtiment.
L'initiateur a donc décidé de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions non apportées par les actionnaires minoritaires. La suspension de la cotation est maintenue dans l'attente de cette mise en oeuvre.
Pour rappel, Legrand avait réalisé en octobre dernier l'acquisition de Cogelec Développement, qui détenait indirectement 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote de Cogelec, sur la base d'un prix de 29 euros par action.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans près de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée.
Ainsi sur le plan géographique, 42% du CA est réalisé en Europe, 40,5% dans la zone Amérique du Nord et centrale et 17,5% dans le reste du monde.
Sur le plan des produits, 36% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (datacenters, produits connectés du programme Eliot et programmes d'efficacité énergétique).
Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.
