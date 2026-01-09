Legrand va retirer Cogelec de la cote le 21 janvier

Legrand indique que le retrait obligatoire sur les actions Cogelec interviendra le 21 janvier 2026, au prix net de tout frais de 29 euros par action, et portera sur 184 835 actions, soit 2,08% du capital et au plus 1,30% des droits de vote.

A l'issue de son OPAS visant les actions Cogelec, clôturée le 19 décembre 2025, sa filiale Legrand France détenait 8 713 213 actions, soit 97,92% du capital et au moins 98,69% des droits de vote de ce spécialiste du contrôle d'accès pour le bâtiment.



L'initiateur a donc décidé de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions non apportées par les actionnaires minoritaires. La suspension de la cotation est maintenue dans l'attente de cette mise en oeuvre.



Pour rappel, Legrand avait réalisé en octobre dernier l'acquisition de Cogelec Développement, qui détenait indirectement 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote de Cogelec, sur la base d'un prix de 29 euros par action.