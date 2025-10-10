Le promoteur immobilier américain Lennar a annoncé vendredi le lancement d’une offre d’échange portant sur les 20% du capital de Millrose Properties qu’il détient encore, dans le prolongement de la scission partielle réalisée plus tôt cette année. En mars, Lennar avait distribué environ 80% des actions de Millrose à ses actionnaires dans le cadre d’un spin-off visant à séparer ses activités résidentielles traditionnelles de ses actifs immobiliers locatifs.

L’opération, ouverte jusqu’au 7 novembre, permettra aux détenteurs d’actions Lennar de catégorie A d’échanger leurs titres contre des actions Millrose de catégorie A avec une décote de 6%, selon un ratio maximal de 4,1367 actions Millrose pour une action Lennar apportée. Le groupe détient actuellement un peu plus de 33 millions d’actions Millrose, représentant environ 20% du capital de la société.

Lennar a indiqué qu’en cas de souscription partielle, il se réserverait la possibilité de céder le solde des actions par d’autres moyens, tels qu’une scission complémentaire, une vente privée ou une introduction en Bourse. À la suite de cette annonce, le titre Lennar gagne plus de 2% après l'ouverture de Wall Street, tandis que Millrose Properties recule de 5%, les investisseurs anticipent une pression temporaire sur le flottant du nouveau groupe immobilier.