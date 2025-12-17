Le constructeur immobilier américain Lennar a publié des résultats trimestriels décevants et présenté des perspectives prudentes pour les mois à venir, entraînant une baisse de près de 5% de son titre en avant-Bourse mercredi. Pour le premier trimestre de son exercice fiscal, le groupe prévoit de livrer entre 17 000 et 18 000 logements, soit nettement moins que les 19 948 anticipés par le consensus FactSet. Cette prévision intervient dans un contexte de demande atone, marqué par une confiance des consommateurs fragilisée et des conditions de crédit encore restrictives, malgré un léger repli des taux d’intérêt.

Sur le quatrième trimestre clos fin novembre, Lennar a livré 23 034 logements, un chiffre supérieur aux attentes (22 482) et en hausse sur un an. Toutefois, le bénéfice par action a chuté à 2,03 dollars contre 4,03 dollars l’an dernier, en dessous des prévisions à 2,26 dollars. Le chiffre d’affaires a également reculé, passant de 9,95 à 9,37 milliards de dollars, bien qu’il dépasse le seuil attendu de 9 milliards. La marge brute sur les ventes de logements s’est repliée à 17%, contre 22,1% un an plus tôt, en raison d’une baisse du prix au pied carré et d’une augmentation du coût des terrains.

Pour l’ensemble de l’exercice fiscal 2025, Lennar a livré 82 583 logements (+3%) et prévoit environ 85 000 livraisons pour 2026, en deçà des prévisions du marché (87 278). Les nouvelles commandes attendues pour le trimestre en cours devraient s’établir entre 18 000 et 19 000, là encore sous le consensus (19 794). Le prix de vente moyen continue de reculer, passant de 430 000 dollars à 386 000 dollars sur un an, tandis que la marge brute prévue pour le trimestre en cours est estimée entre 15% et 16%. Le groupe reste prudent, soulignant les incertitudes du marché malgré une hausse annuelle de 18% des nouvelles commandes.