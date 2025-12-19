Leonardo S.p.A. figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - systèmes de défense (39,7%) : armes, radars, etc. ; - hélicoptères (29,5%) : civils et militaires ; - équipements aéronautiques (15,4%) : avions, etc. ; - systèmes spatiaux (5%) ; - aérostructures (3,7%) ; - solutions de cybersécurité (3,3%) ; - autres (3,4%). A fin 2024, le groupe dispose de 129 sites de production implantés en Italie (60) au Royaume-Uni (8), aux Etats-Unis (27) et autres (34). La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (18,2%), Royaume-Uni (12,3%), Europe (26,4%), Etats-Unis (23,2%) et autres (19,9%).