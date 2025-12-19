Leonardo a signé deux contrats majeurs aux Etats Unis pour des solutions de systèmes de manutention des bagages (BHS) à l'aéroport Houston Hobby (HOU) et à l'aéroport international Melbourne Orlando (MLB). Les contrats portent sur une valeur totale de plus de 120 millions de dollars américains.

Leonardo modernisera et rationalisera les opérations de traitement des bagages et permettra de répondre à l'évolution de la demande de trafic en 2026.

Les passagers bénéficieront d'un traitement des bagages plus rapide, plus sûr et plus fiable, tandis que les parties prenantes des aéroports gagneront en efficacité opérationnelle, réduiront leurs coûts de maintenance et amélioreront la gestion des systèmes.

La conception des systèmes garantit une consommation d'énergie réduite, des besoins de maintenance moindres et une utilisation plus efficace des ressources.