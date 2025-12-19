Leonardo a signé deux contrats majeurs aux Etats Unis pour des solutions de systèmes de manutention des bagages (BHS) à l'aéroport Houston Hobby (HOU) et à l'aéroport international Melbourne Orlando (MLB). Les contrats portent sur une valeur totale de plus de 120 millions de dollars américains.
Leonardo modernisera et rationalisera les opérations de traitement des bagages et permettra de répondre à l'évolution de la demande de trafic en 2026.
Les passagers bénéficieront d'un traitement des bagages plus rapide, plus sûr et plus fiable, tandis que les parties prenantes des aéroports gagneront en efficacité opérationnelle, réduiront leurs coûts de maintenance et amélioreront la gestion des systèmes.
La conception des systèmes garantit une consommation d'énergie réduite, des besoins de maintenance moindres et une utilisation plus efficace des ressources.
Leonardo S.p.A. figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes de défense (39,7%) : armes, radars, etc. ;
- hélicoptères (29,5%) : civils et militaires ;
- équipements aéronautiques (15,4%) : avions, etc. ;
- systèmes spatiaux (5%) ;
- aérostructures (3,7%) ;
- solutions de cybersécurité (3,3%) ;
- autres (3,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 129 sites de production implantés en Italie (60) au Royaume-Uni (8), aux Etats-Unis (27) et autres (34).
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (18,2%), Royaume-Uni (12,3%), Europe (26,4%), Etats-Unis (23,2%) et autres (19,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.