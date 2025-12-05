Leonardo a signé un contrat avec l'armée de l'air italienne

Leonardo et la Direction nationale italienne de l'armement ont signé un contrat pluriannuel pour fournir un soutien logistique à la flotte d'avions de transport tactique C-27J " Spartan " de l'armée de l'air italienne.



Le contrat couvrira la flotte de 12 appareils de l'armée de l'air italienne opérant à partir des bases de Pise et de Pratica di Mare (Rome).



Leonardo fournira également des services de gestion technique et administrative pour les opérations du Centre international d'entraînement de l'armée de l'air à Pise et, surtout, des services d'assistance technique et de maintenance pour le simulateur de vol de l'ITC à Pise.



Les tâches typiques du C-27J comprennent non seulement les opérations de transport et de transport aérien en soutien aux troupes proches de la ligne de front mais aussi les missions de secours en cas de catastrophe et de lutte contre les incendies.