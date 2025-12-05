Leonardo et la Direction nationale italienne de l'armement ont signé un contrat pluriannuel pour fournir un soutien logistique à la flotte d'avions de transport tactique C-27J " Spartan " de l'armée de l'air italienne.
Le contrat couvrira la flotte de 12 appareils de l'armée de l'air italienne opérant à partir des bases de Pise et de Pratica di Mare (Rome).
Leonardo fournira également des services de gestion technique et administrative pour les opérations du Centre international d'entraînement de l'armée de l'air à Pise et, surtout, des services d'assistance technique et de maintenance pour le simulateur de vol de l'ITC à Pise.
Les tâches typiques du C-27J comprennent non seulement les opérations de transport et de transport aérien en soutien aux troupes proches de la ligne de front mais aussi les missions de secours en cas de catastrophe et de lutte contre les incendies.
Leonardo S.p.A. figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes de défense (39,7%) : armes, radars, etc. ;
- hélicoptères (29,5%) : civils et militaires ;
- équipements aéronautiques (15,4%) : avions, etc. ;
- systèmes spatiaux (5%) ;
- aérostructures (3,7%) ;
- solutions de cybersécurité (3,3%) ;
- autres (3,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 129 sites de production implantés en Italie (60) au Royaume-Uni (8), aux Etats-Unis (27) et autres (34).
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (18,2%), Royaume-Uni (12,3%), Europe (26,4%), Etats-Unis (23,2%) et autres (19,9%).
