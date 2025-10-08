Leonardo a signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable avec un pool de banques internationales et nationales.
La facilité de crédit renouvelable liée à l'ESG s'élève à 1,8 milliard d'euros et a une durée de 5 ans.
La nouvelle ligne de crédit remplace la facilité de crédit renouvelable liée à l'ESG existante, réduisant la marge de 30 % et prolongeant la durée jusqu'en 2030.
La ligne de crédit intègre deux objectifs liés à la réduction directe et indirecte des émissions de CO2 du groupe.
Roberto Cingolani, directeur général a déclaré : ' Conformément à la stratégie financière du groupe, la nouvelle facilité de crédit nous permet de maintenir une position de liquidité importante tout en réduisant les coûts. La confirmation du contenu ESG réaffirme notre engagement en faveur du développement durable et notre confiance dans la stratégie que nous poursuivons. '
Leonardo S.p.A. figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes de défense (39,7%) : armes, radars, etc. ;
- hélicoptères (29,5%) : civils et militaires ;
- équipements aéronautiques (15,4%) : avions, etc. ;
- systèmes spatiaux (5%) ;
- aérostructures (3,7%) ;
- solutions de cybersécurité (3,3%) ;
- autres (3,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 129 sites de production implantés en Italie (60) au Royaume-Uni (8), aux Etats-Unis (27) et autres (34).
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (18,2%), Royaume-Uni (12,3%), Europe (26,4%), Etats-Unis (23,2%) et autres (19,9%).
