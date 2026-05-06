Leonardo confirme ses objectifs annuels, le titre grimpe à Milan

Le groupe italien de défense et d'aéronautique a publié des résultats trimestriels en forte hausse, portés par la progression des commandes, de l'activité et de la rentabilité dans l'ensemble de ses divisions. Le groupe a confirmé sa guidance 2026 malgré l'impact de l'acquisition d'Iveco Defence Vehicles (IDV). Le titre progresse de près de 2% à Milan.

Leonardo a publié un résultat net part du groupe de 162 MEUR au titre du 1er trimestre, en net repli par rapport aux 377 MEUR enregistrés un an plus tôt mais néanmoins largement supérieur au consensus qui ciblait plus modestement 106 MEUR. Le bénéfice par action dilué s'établit à 0,281 euro, vs 0,655 euro un an plus tôt.



En données ajustées, le résultat net part du groupe ressort à 162 MEUR, en hausse de 66% sur un an.



Quant au chiffre d'affaires, il progresse de 7% à 4,44 MdsEUR (en ligne avec le consensus de 4,49 MdsEUR), avec une croissance de 10% à taux de change constants.



L'EBITDA a augmenté de 24% à 435 MEUR, surpassant le consensus (392 MEUR).



De son côté, le free cash-flow opérationnel (FOCF) est resté négatif à -411 MEUR, mais s'est amélioré par rapport aux -580 MEUR du premier trimestre 2025, grâce aux mesures de gestion du besoin en fonds de roulement et à l'amélioration de la performance opérationnelle.



Enfin, les prises de commandes ont atteint 9 MdsEUR, en hausse de 31%, laissant apparaître un ratio book-to-bill d'environ 2x. Le carnet de commandes a progressé de 23% sur un an à 56,8 MdsEUR, soutenu notamment par l'intégration d'IDV (consolidée depuis mars 2026) qui permet de renforcer le groupe dans la défense terrestre.



Pour rappel, le groupe a finalisé en mars l'acquisition de l'activité défense d'Iveco Group pour environ 1,6 MdEUR, une opération qui a pesé sur la dette nette qui atteint 3 MdsEUR à fin mars, en hausse de 44% sur un an.



"Au premier trimestre 2026, nous avons obtenu des résultats très solides. Tous les principaux indicateurs économiques et financiers ont montré une amélioration significative", a déclaré Roberto Cingolani, directeur général.



Leonardo a confirmé l'ensemble de ses objectifs 2026, soit environ 25 MdsEUR de commandes, 21 MdsEUR de chiffre d'affaires, 2,03 MdsEUR d'EBITA et 1,11 MdEUR de FOCF. Le groupe précise que ces prévisions n'intègrent pas encore la contribution d'IDV entre avril et décembre 2026 (estimée à environ 1,1 MdEUR de chiffre d'affaires et 120 MEUR d'EBITA).



Une publication saluée par les analystes



Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 62 EUR.



Selon le bureau d'études, l'amélioration des marges dans les activités Defence Electronics et Aeronautics constitue un signal positif, mais plusieurs points de vigilance demeurent, notamment sur les coûts dans Aerostructures et la montée en cadence industrielle.



La note souligne également que les perspectives liées à MBDA pourraient encore s'améliorer avec l'accélération des plans de production, tandis que l'intégration d'Iveco Defence Vehicles reste à suivre.



"Leonardo a publié d'excellents résultats pour le premier trimestre 2026, dépassant les attentes du marché sur la plupart des indicateurs clés", a réagi de son côté Saïma Hussain, en charge du dossier chez AlphaValue. "Malgré ce bon trimestre, la direction s'est contentée de réitérer ses prévisions pour l'exercice 2026 sans les relever, reflétant probablement la prudence quant à l'intégration d'IDV, les fluctuations de change défavorables et le contexte géopolitique et logistique plus large", ajoute-t-elle.