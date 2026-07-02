Leonardo entouré à Milan après une analyse de Bank of America

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 79,50 euros. Le titre gagne 4% à Milan.

Selon Bank of America, la dynamique de Leonardo au premier trimestre s'est prolongée au deuxième trimestre avec des prévisions d'ordres à 5,5 milliards d'euros et un EBITA de 516 millions d'euros. Le bureau d'études anticipe finalement des résultats 2026 supérieurs de 3% aux objectifs initiaux du groupe, portés par l'intégration d'Iveco Defence Vehicles.



La note indique que la faiblesse récente du cours offre une "opportunité d'achat particulièrement attrayante", le multiple de valorisation de 14x le BPA de 2026 ne reflétant pas, selon le broker, la croissance future.



Enfin, le document met en avant une "continuité dans les priorités stratégiques" sous la direction du nouveau CEO, Lorenzo Mariani, notamment au sujet des alliances dans l'aérostructure et le spatial.