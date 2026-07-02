Selon Bank of America, la dynamique de Leonardo au premier trimestre s'est prolongée au deuxième trimestre avec des prévisions d'ordres à 5,5 milliards d'euros et un EBITA de 516 millions d'euros. Le bureau d'études anticipe finalement des résultats 2026 supérieurs de 3% aux objectifs initiaux du groupe, portés par l'intégration d'Iveco Defence Vehicles.
La note indique que la faiblesse récente du cours offre une "opportunité d'achat particulièrement attrayante", le multiple de valorisation de 14x le BPA de 2026 ne reflétant pas, selon le broker, la croissance future.
Enfin, le document met en avant une "continuité dans les priorités stratégiques" sous la direction du nouveau CEO, Lorenzo Mariani, notamment au sujet des alliances dans l'aérostructure et le spatial.
Lorenzo Mariani is Chief Executive Officer, GM & Director at Leonardo SpA since 2026. Formerly, Mr. Mariani was Co-General Manager at Leonardo SpA from 2017 to 2025, Chief Operating Officer at SELEX Sistemi Integrati SpA, Head-Product Strategy at MBDA Deutschland GmbH, and Deputy Chairman at Iveco-Oto Melara SARL.
Leonardo S.p.A. figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes de défense (38,9%) : armes, radars, etc. ;
- hélicoptères (29,8%) : civils et militaires ;
- équipements aéronautiques (21,7%) : avions, etc. ;
- systèmes spatiaux (5,1%) ;
- solutions de cybersécurité (3,5%) ;
- autres (1%).
A fin 2025, le groupe dispose de 131 sites de production implantés en Italie (61) au Royaume-Uni (9), aux Etats-Unis (27) et autres (34).
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (23,3%), Royaume-Uni (13,1%), Europe (16,8%), Etats-Unis (23,2%) et autres (23,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.