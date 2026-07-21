Leonardo espère vendre des hélicoptères à la marine indonésienne

Le groupe italien renforce son partenariat avec l'Indonésie en signant une lettre d'intention qui pourrait déboucher sur la fourniture d'hélicoptères militaires et le développement de capacités industrielles locales.

Leonardo annonce avoir signé, avec PT ESystem Solutions et le ministère indonésien de la Défense, une lettre d'intention portant sur la fourniture et le soutien d'hélicoptères navals destinés à la marine indonésienne.



Si elle est suivie d'un contrat, cette lettre d'intention pourrait conduire à la livraison d'hélicoptères AW149 pour des missions de recherche et de sauvetage, de secours en cas de catastrophe ainsi que pour des opérations à terre et embarquées. L'accord prévoit également le développement en Indonésie de capacités locales d'assistance technique, de maintenance, de finition et de formation.



Selon Leonardo, cette initiative s'inscrit dans le programme de modernisation de la marine indonésienne et renforce son partenariat avec PT ESystem Solutions, après le lancement du programme d'avions d'entraînement et de combat léger M-346 F Block 20 en Indonésie.



Le titre Leonardo a conclu la séance sur un gain de 1,51% à Milan, signant désormais une hausse de l'ordre de 3% depuis le début de l'année.