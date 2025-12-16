Leonardo et KNDS vont développer un système d'artillerie mobile

KNDS Deutschland (KNDS) et Leonardo vont développer conjointement un système d'artillerie mobile. Une lettre d'intention (LOI) a été signée à Amsterdam, siège social de KNDS.



Ce nouveau système d'artillerie sera basé sur le module d'artillerie KNDS et une version améliorée de la plate-forme de véhicule de Leonardo.



Les deux entreprises proposeront leur solution commune dans le cadre du prochain programme d'approvisionnement de l'armée italienne.



La combinaison des technologies électroniques de pointe de Leonardo, C5I, des technologies de défense contre les drones et de la nouvelle plate-forme de véhicules, avec le système d'artillerie le plus avancé de KNDS, contribuera de manière significative à augmenter la puissance de combat et l'efficacité du système.



" Cette collaboration confirme une fois de plus notre engagement à développer des capacités intégrées capables de répondre aux exigences évolutives du marché dans les nouveaux scénarios opérationnels ", déclare Roberto Cingolani, directeur général de Leonardo.

