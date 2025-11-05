Leonardo et Rheinmetall obtiennent un premier contrat pour 21 blindés en Italie

Leonardo annonce, via sa coentreprise Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (50/50 avec Rheinmetall AG), avoir remporté un premier contrat de fourniture de 21 véhicules de combat A2CS pour l'armée italienne. La livraison du premier exemplaire est prévue d'ici fin 2025.



Cinq véhicules seront des Lynx KF-41 de Rheinmetall avec tourelle Lance, tandis que 16 seront dotés du même châssis mais équipés de la tourelle Hitfist 30 mm de Leonardo. L'accord prévoit aussi la mise à niveau de la flotte et 30 véhicules optionnels, ainsi que des systèmes de formation et de simulation.



David Hoeder, président exécutif de la coentreprise, souligne que 'cette première commande commune est un jalon important' pour la coopération industrielle européenne. Laurent Sissmann, directeur général, évoque 'la première étape d'une synergie industrielle' visant à fournir des véhicules blindés de nouvelle génération.



Le contrat en question s'inscrit dans le cadre du programme A2CS (Army Armoured Combat System) de l'armée italienne, qui prévoit l'acquisition de 1050 véhicules blindés pour moderniser la flotte lourde.