Leonardo annonce, via sa coentreprise Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (50/50 avec Rheinmetall AG), avoir remporté un premier contrat de fourniture de 21 véhicules de combat A2CS pour l'armée italienne. La livraison du premier exemplaire est prévue d'ici fin 2025.
Cinq véhicules seront des Lynx KF-41 de Rheinmetall avec tourelle Lance, tandis que 16 seront dotés du même châssis mais équipés de la tourelle Hitfist 30 mm de Leonardo. L'accord prévoit aussi la mise à niveau de la flotte et 30 véhicules optionnels, ainsi que des systèmes de formation et de simulation.
David Hoeder, président exécutif de la coentreprise, souligne que 'cette première commande commune est un jalon important' pour la coopération industrielle européenne. Laurent Sissmann, directeur général, évoque 'la première étape d'une synergie industrielle' visant à fournir des véhicules blindés de nouvelle génération.
Le contrat en question s'inscrit dans le cadre du programme A2CS (Army Armoured Combat System) de l'armée italienne, qui prévoit l'acquisition de 1050 véhicules blindés pour moderniser la flotte lourde.
Leonardo S.p.A. figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes de défense (39,7%) : armes, radars, etc. ;
- hélicoptères (29,5%) : civils et militaires ;
- équipements aéronautiques (15,4%) : avions, etc. ;
- systèmes spatiaux (5%) ;
- aérostructures (3,7%) ;
- solutions de cybersécurité (3,3%) ;
- autres (3,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 129 sites de production implantés en Italie (60) au Royaume-Uni (8), aux Etats-Unis (27) et autres (34).
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (18,2%), Royaume-Uni (12,3%), Europe (26,4%), Etats-Unis (23,2%) et autres (19,9%).
