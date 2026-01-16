Leonardo met la main sur Enterprise Electronics Corporation

Leonardo annonce avoir signé un accord pour acquérir la société américaine Enterprise Electronics Corporation (EEC), une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et dont la finalisation est prévue au 1er trimestre 2026.

EEC développe, fabrique et entretient des instruments radar météorologiques et de stations de réception de satellites pour la météorologie, l'hydrologie, la recherche et l'aviation pour des applications dans les secteurs militaire et civil.



Cette acquisition renforcera ainsi les capacités de Leonardo dans le secteur météorologique, apportant au groupe italien "de solides compétences radar basées aux Etats-Unis, des capacités de production ainsi qu'une expertise approfondie en application".



Bien qu'EEC continuera d'opérer sous son nom et son identité de marque établis, Leonardo tirera parti de la nature complémentaire des réseaux commerciaux des deux entreprises et de la capacité à proposer des solutions intégrées sur des marchés à fort potentiel.