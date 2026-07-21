Leonardo prend son envol dans les drones militaires avec Bakyar

Le groupe italien et son partenaire turc franchissent une nouvelle étape avec une société désormais pleinement opérationnelle, destinée à développer et produire une nouvelle génération de systèmes aériens sans pilote.

Leonardo annonce que sa coentreprise LBA Systems, détenue à parts égales avec son Baykar, est désormais pleinement opérationnelle après l'obtention des autorisations réglementaires et la nomination de sa direction. Basée en Italie, la société développera, produira et assurera le maintien en condition opérationnelle de systèmes aériens sans pilote.



LBA Systems combinera les capacités de Leonardo en électronique, intégration de systèmes, certification et capteurs avec l'expertise de Baykar dans la conception et la fabrication de plateformes de drones. Son portefeuille comprend déjà six systèmes, allant du drone léger KALKAN aux plateformes TB2, AKINCI et au drone de combat KIZILELMA.



Les partenaires ont également présenté l'Astore Levante, premier produit de LBA Systems, qui associe la plateforme Bayraktar TB3 aux technologies de capteurs, de mission et de contrôle au sol de Leonardo. La production d'une première série est en cours sur les sites italiens de Leonardo, avec une livraison au client final en Italie attendue d'ici la fin de l'année.



Le titre Leonardo progresse de 1,5% à la Bourse de Milan.

