Leonardo annonce l'obtention d'un contrat portant sur la rénovation et l'extension du système de traitement des bagages de l'aéroport de Hambourg pour la période 2026-2029. Le projet concerne le Terminal 1 et la zone Plaza, avec pour objectif d'améliorer la capacité et la fiabilité du tri pour les millions de passagers annuels.
Le groupe déploiera sa technologie MBHS (Multisort Baggage Handling System), basée sur un système à bandes croisées, avec un remplacement complet de l'infrastructure existante réalisé par phases afin de garantir la continuité des opérations.
Après un premier succès à Francfort, ce nouveau contrat en Allemagne renforce la position du groupe comme partenaire stratégique des grands aéroports européens et ouvre la voie à de futures collaborations.
La technologie MBHS est déjà déployée dans plusieurs régions, notamment en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Inde et aux Etats-Unis, consolidant le leadership de Leonardo dans les solutions d'automatisation pour le transport aérien.
Leonardo S.p.A. figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes de défense (38,9%) : armes, radars, etc. ;
- hélicoptères (29,8%) : civils et militaires ;
- équipements aéronautiques (21,7%) : avions, etc. ;
- systèmes spatiaux (5,1%) ;
- solutions de cybersécurité (3,5%) ;
- autres (1%).
A fin 2025, le groupe dispose de 131 sites de production implantés en Italie (61) au Royaume-Uni (9), aux Etats-Unis (27) et autres (34).
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (23,3%), Royaume-Uni (13,1%), Europe (16,8%), Etats-Unis (23,2%) et autres (23,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.