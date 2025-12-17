Leonardo annonce la signature d'un contrat pour 12 avions M-346 F Block 20 avec l'armée de l'air autrichienne (Luftstreitkräfte).
Le contrat comprend les avions, les systèmes de simulation pour la formation des pilotes et des techniciens de maintenance, les pièces de rechange et les équipements, ainsi que le soutien logistique.
L'avion M-346 totalise près de 160 appareils et a été choisi par 20 pays pour la formation avancée ou comme avion de combat.
Le contrat porte sur la fourniture d'avions en configuration chasseur léger selon la nouvelle norme M-346 F Block 20, équipés de cockpits dotés d'un écran grand format (LAD), d'un radar à balayage électronique actif, d'une liaison de données Link 16, de contre-mesures électroniques et de nouveaux systèmes d'armes.
La fourniture comprend également une suite complète de systèmes de simulation, un stock initial de pièces de rechange, des équipements au sol et un soutien logistique/de maintenance pendant six ans après la livraison du premier avion.
Leonardo S.p.A. figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes de défense (39,7%) : armes, radars, etc. ;
- hélicoptères (29,5%) : civils et militaires ;
- équipements aéronautiques (15,4%) : avions, etc. ;
- systèmes spatiaux (5%) ;
- aérostructures (3,7%) ;
- solutions de cybersécurité (3,3%) ;
- autres (3,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 129 sites de production implantés en Italie (60) au Royaume-Uni (8), aux Etats-Unis (27) et autres (34).
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (18,2%), Royaume-Uni (12,3%), Europe (26,4%), Etats-Unis (23,2%) et autres (19,9%).
