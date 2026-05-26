ITPS Canada annonce la commande de 6 avions d'entraînement avancé M-346 T Block 20 auprès de Leonardo, assortie d'options pour 6 appareils supplémentaires. Les premières mises en service sont attendues à partir de 2029 au sein de l'International Tactical Training Centre (ITTC) de North Bay, en Ontario.
Le groupe précise que ces appareils soutiendront l'expansion des capacités de formation tactique avancée destinées aux pilotes de chasse de l'Otan et des pays partenaires. ITPS indique actuellement fournir des services de formation à plus de 10 forces aériennes internationales.
Le directeur général d'ITPS, Dave Lohse, a qualifié le M-346 de plateforme "exceptionnellement performante", soulignant notamment son architecture numérique de formation et ses capacités adaptées aux besoins modernes des pilotes de chasse.
Leonardo rappelle que plus de 160 M-346 ont déjà été vendus dans le monde, totalisant plus de 160 000 heures de vol. L'appareil est utilisé pour la formation de pilotes opérant notamment sur Eurofighter Typhoon, F-35 et futurs systèmes de combat aérien.
Leonardo S.p.A. figure parmi les leaders européens de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de défense aérospatiale. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes de défense (38,9%) : armes, radars, etc. ;
- hélicoptères (29,8%) : civils et militaires ;
- équipements aéronautiques (21,7%) : avions, etc. ;
- systèmes spatiaux (5,1%) ;
- solutions de cybersécurité (3,5%) ;
- autres (1%).
A fin 2025, le groupe dispose de 131 sites de production implantés en Italie (61) au Royaume-Uni (9), aux Etats-Unis (27) et autres (34).
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (23,3%), Royaume-Uni (13,1%), Europe (16,8%), Etats-Unis (23,2%) et autres (23,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.