Leonardo vend un 5e "Spartan" au Pérou et dépasse les 100 appareils commandés

Le groupe italien poursuit l'expansion internationale de son avion de transport tactique, tandis que le Pérou renforce ses capacités logistiques et de secours.

Leonardo annonce que l'armée de l'air péruvienne (Fuerza Aérea del Perú, FAP) a commandé un cinquième avion de transport tactique C-27J Spartan dans le cadre de son programme de modernisation des capacités de mobilité aérienne. La livraison de l'appareil, destiné au Grupo 8, est attendue en 2027.



Cette commande permet au programme C-27J d'atteindre le cap des 100 appareils vendus auprès de 21 opérateurs dans le monde. L'avion est actuellement en service dans 18 pays.



Le nouvel appareil sera le premier au Pérou à intégrer la configuration "Next Generation", incluant de nouvelles fonctions avioniques et des améliorations aérodynamiques destinées à accroître l'efficacité opérationnelle.



Depuis l'entrée en service du C-27J au sein de la FAP en 2015, la flotte a cumulé près de 16 000 heures de vol, réalisé près de 600 missions d'évacuation sanitaire (MEDEVAC) et transporté environ 240 000 personnes ainsi que 9 000 tonnes de fret.



Leonardo souligne également que le contrat prévoit des retombées industrielles locales, notamment via le transfert de compétences technologiques, des capacités de maintenance autonomes et la création de centres de formation.



Le titre Leonardo progresse de 0,8% ce matin en Italie alors que la Bourse de Milan recule de 1,6%.