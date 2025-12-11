Le guide qui pourrait changer ta vie financière et peut-être même ta vie… Aujourd'hui, on plonge dans l'esprit d'un homme qui n'a pas seulement investi mieux que 99,9 % des humains… mais qui a, littéralement, redéfini ce que "réussir en Bourse" veut dire.

Charlie Munger, le partenaire légendaire de Warren Buffett, le type qui lisait comme un moine bouddhiste sous amphétamines et qui envoyait des punchlines plus tranchantes qu’un rapport de la SEC. Un homme qui ne faisait pas de bruit… parce qu’il faisait de l’argent.

Dans cette vidéo, je te déroule les 10 règles d’or qui ont guidé toute sa vie : ses filtres, sa philosophie, sa manière de penser — et surtout la manière dont toi, oui toi derrière ton écran, tu peux t’en servir pour transformer ta vie financière (et ta vie tout court, soyons honnêtes).

💡 Au programme :

✔️ Pourquoi dépenser moins que ce que tu gagnes n’est pas un conseil “de grand-mère”, mais la base de la liberté.

✔️ Comment investir intelligemment… en commençant par dire NON à 99 % des idées pourries qu’on te propose.

✔️ Pourquoi éviter les gens toxiques peut te faire gagner plus d’argent qu’une formation à 1’999 CHF.

✔️ Le secret du long terme.

✔️ L’arme fatale de Munger.

✔️ L’envie.

✔️ La simplicité.

✔️ Ton cercle de compétence.

✔️ Et bien sûr… l’intégrité.

Et pour finir, une histoire vraie, rarement racontée, qui résume parfaitement qui était Charlie Munger : un homme capable de dire non à un deal juteux… simplement parce que ça aurait entamé ce qu’il était.