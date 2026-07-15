Maintenant que vous avez été alléchés par ce titre honteusement racoleur, il va falloir trouver s'il existe un point commun entre les paris en ligne, les rayons X et une partie de Catane ? Aucun, a priori. Mais en fait, si.

Nous avons utilisé le Stock Screener de Zonebourse pour identifier les dossiers européens de capitalisation moyenne qui bénéficient actuellement de 100% d'avis positifs de la part des analystes qui les suivent. Voici les réglages cumulatifs utilisés :

Capitalisation comprise entre 3 et 10 milliards d'euros,

Opinion analystes dans le dernier décile supérieur (pour avoir des entreprises plébiscitées),

Couverture analystes dans les deux derniers déciles supérieurs (pour avoir des entreprises suivies par au moins huit analystes),

Exclusion des entreprises affichant un avis neutre ou négatif.

Ça ne signifie pas nécessairement que ce sont les affaires de l'année. Mais ça mérite d'y jeter un coup d'œil. Trois dossiers répondent aux critères précités :

Lottomatica (16 avis positifs sur 16)

L'équivalent italien de la Française des Jeux (FDJ United) fait le plein de recommandations positives actuellement. L'objectif de cours moyen est fixé à 31,58 EUR pour un titre qui évolue autour de 25 EUR actuellement. Financièrement, l'entreprise romaine affiche des ratios solides et une trajectoire porteuse. Son talon d'Achille est un endettement élevé.

Lottomatica structure son activité autour de deux piliers. D'une part les loteries et jeux de tirage, activité à forte intensité de capital et de régulation qui génère des flux de trésorerie réguliers grâce à la récurrence des tirages. D'autre part les jeux en ligne (paris sportifs, poker, casino), segment le plus dynamique porté par la digitalisation des usages.

Le groupe dispose d'une position dominante sur le marché italien, l'un des plus matures et réglementés d'Europe où les licences détenues forment une barrière à l'entrée considérable. Le revers de la médaille est une pression réglementaire constante et une forte dépendance au marché local.

Comet Holding (10 avis positifs sur 10)

L'entreprise est revenue en force dans les radars du marché, à cause de son exposition au secteur des puces mémoire. Auparavant, Comet était surtout un industriel cyclique à faible marge.

L'industriel suisse est spécialisé dans le développement, la fabrication et, pour partie, la commercialisation de composants et de systèmes reposant sur trois technologies de pointe : la radiofréquence (RF), les rayons X et le faisceau d'électrons. Positionné en pure player sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée, le groupe bénéficie de barrières à l'entrée élevées mais reste soumis à la cyclicité propre au renouvellement des équipements de haute technologie.

La dynamique de revenus du groupe est étroitement corrélée aux dépenses d'équipement des fabricants de semi-conducteurs. Plusieurs moteurs soutiennent les perspectives actuellement : un cycle haussier exceptionnel du secteur des semi-conducteurs lié à l'IA, la reprise des investissements dans la mémoire et la hausse des taux d'utilisation des usines. Tout cela confère à l'entreprise un levier opérationnel supérieur à ce qui est en général constaté sur la partie haussière du cycle des semiconducteurs.

Asmodée (8 avis positifs sur 8)

La vie boursière de la société basée en Suède a démarré il y a un an et demi et les analystes sont unanimement positifs sur le dossier, malgré sa vive hausse depuis. On soulignera qu'une majorité des bureaux d'études qui suivent la valeur sont scandinaves, ce qui concentre un peu l'origine des avis (ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit).

Asmodee est un éditeur et distributeur international de jeux de plateau, très puissant en France et au Royaume-Uni, et numéro trois aux Etats-Unis. Le groupe dispose d'un catalogue de plus de 400 licences, de 23 studios de création et d'une présence dans plus de 100 pays. Son modèle est intégré et peu capitalistique, ce qui lui permet d'afficher un taux de conversion du cash très élevé.

L'activité s'organise autour de trois familles de jeux. Les jeux sociaux, les jeux de plateau et les jeux lifestyle (cartes à collectionner, jeux de figurines…). Le groupe développe des jeux ex-nihilo ou s'appuie sur des licences fortes, comme Pokémon, Magic, Star Wars ou Marvel (qui représentent 62% des ventes). La capacité d'innovation de la société lui permet de surperformer chaque année le marché du jeu et de gagner de l'argent en dépit de marges plutôt ténues.