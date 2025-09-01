Air Liquide a fait part vendredi soir de la décision des autorités russes de placer ses actifs en Russie sous administration externe, décision qui entraîne de fait la prise de contrôle par l'Etat russe des actifs du groupe dans le pays.
Le fournisseur de gaz industriels en prend acte et va étudier toutes les voies d'action qui lui sont ouvertes. Pour mémoire, ses activités en Russie ne sont plus consolidées depuis le 1er septembre 2022 et sont depuis dans un processus de cession.
Air Liquide rappelle aussi avoir comptabilisé une provision exceptionnelle de -586 millions d'euros fin 2022, sans incidence sur la trésorerie, qui couvrait la dépréciation de tous ses actifs en Russie, et ne plus avoir d'exposition financière résiduelle dans ce pays.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,4%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,7%), santé (16,6%) et électronique (9,7%) ;
- autres (4,6%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,6%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,9%) et Asie-Pacifique (20,1%).