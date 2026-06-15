L'assemblée générale extraordinaire a approuvé la fusion juridique par absorption de Cofinimmo par Aedifica.
Plus de 99,99 % des actions représentées ont voté en faveur de la décision de fusion et l'augmentation de capital qui en découle.
Les autres points de l'ordre du jour soumis au vote ont également été approuvés par l'assemblée générale.
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, 45.276.115 actions Aedifica étaient représentées, atteignant 54,24 % du total des actions en circulation et dépassant le quorum requis d'au moins la moitié des actions en circulation.
À la suite de la réussite de l'offre d'échange début mars, Aedifica détient plus de 79 % Aedifica, en sa capacité d'actionnaire majoritaire, est en position d'approuver la fusion lors de l'assemblée générale extraordinaire de Cofinimmo du 30 juin 2026.
À la suite de cette approbation, les actions Cofinimmo seront retirées de la cotation d'Euronext avec effet au 1er juillet 2026.
Le 1er juillet 2026, les actions Cofinimmo non détenues par Aedifica ou Cofinimmo elle-même, représentant 7.775.000 actions, seront automatiquement échangées selon un taux d'échange de 1,17842 contre 9.162.060 actions Aedifica à émettre.
Aedifica est une société immobilière réglementée publique (SIR) spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de santé (particulièrement logements des seniors).
A fin 2025, le patrimoine immobilier, composé de 635 sites, s'élève, en juste valeur, à 6 285,2 MEUR.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.