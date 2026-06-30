Indra Group annonce que son assemblée générale a ratifié, à une large majorité, la nomination d'Ángel Simon au poste de président non exécutif et celle de Josep Maria Recasens en tant que directeur général. Les actionnaires ont ainsi validé la gouvernance renforcée mise en place par le conseil d'administration.
L'assemblée a également approuvé les comptes 2025, le rapport de gestion, la déclaration d'information non financière et le rapport de durabilité, ainsi que le versement d'un dividende brut de 0,30 EUR par action au titre de l'exercice 2025, payable le 9 juillet 2026.
Les actionnaires ont aussi validé la nomination de Magdalena Bertram comme administratrice représentant Amber Capital, la politique de rémunération des administrateurs et le plan d'intéressement à moyen terme 2026-2030.
A l'issue de ces décisions, le conseil d'administration comptera 14 membres, dont 50% d'administrateurs indépendants et plus de 40% de femmes, en ligne avec les recommandations de bonne gouvernance et les objectifs de représentation équilibrée fixés par la réglementation espagnole et européenne.
Le titre Indra Sistemas cédait près de 0,7% peu avant 15h à la bourse de Madrid.
Indra Sistemas, S.A. est le leader espagnol de la conception, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de technologies de l'information, de défense et de simulation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente de systèmes : systèmes de technologies de l'information (systèmes de contrôle et de gestion du trafic aérien, de contrôle des paiements électroniques, de surveillance, d'identification, de comptage des votes, plates-formes de formation en ligne, etc.), équipements électroniques de défense (radars, satellites d'observation, systèmes de communication, tableaux de bord, etc.), systèmes de simulation et de maintenance automatiques (systèmes de formation au pilotage d'avions de chasse, de diagnostic et de détection d'anomalies), etc. ;
- prestations de services : prestations de conseil, de maintenance, de gestion de projets, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (53,5%), Italie (3,4%), Europe (15,7%), Brésil (4,1%), Amériques (14,7%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (8,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.