Les actionnaires d'Indra approuvent la nouvelle gouvernance et le dividende

Le groupe technologique a validé lors de son assemblée générale les nominations de ses principaux dirigeants, ainsi que sa politique de rémunération et ses comptes 2025.

Indra Group annonce que son assemblée générale a ratifié, à une large majorité, la nomination d'Ángel Simon au poste de président non exécutif et celle de Josep Maria Recasens en tant que directeur général. Les actionnaires ont ainsi validé la gouvernance renforcée mise en place par le conseil d'administration.



L'assemblée a également approuvé les comptes 2025, le rapport de gestion, la déclaration d'information non financière et le rapport de durabilité, ainsi que le versement d'un dividende brut de 0,30 EUR par action au titre de l'exercice 2025, payable le 9 juillet 2026.



Les actionnaires ont aussi validé la nomination de Magdalena Bertram comme administratrice représentant Amber Capital, la politique de rémunération des administrateurs et le plan d'intéressement à moyen terme 2026-2030.



A l'issue de ces décisions, le conseil d'administration comptera 14 membres, dont 50% d'administrateurs indépendants et plus de 40% de femmes, en ligne avec les recommandations de bonne gouvernance et les objectifs de représentation équilibrée fixés par la réglementation espagnole et européenne.



Le titre Indra Sistemas cédait près de 0,7% peu avant 15h à la bourse de Madrid.