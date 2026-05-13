Les actionnaires de Holcim ont approuvé toutes les propositions du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue à Zoug, en Suisse.
Les actionnaires ont approuvé le dividende proposé de 1,70 CHF par action qui sera versé le 21 mai 2026.
Kim Fausing a été confirmé comme président du conseil d'administration. Tous les autres membres du conseil d'administration ont été réélus pour un nouveau mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
Les actionnaires de Holcim ont approuvé le rapport de direction, les états financiers annuels du Groupe pour l'exercice financier 2025, ainsi que le rapport de rémunération 2025 et le rapport de durabilité.
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux de construction (63%) : ciment et granulats (sables, graviers, craies, etc.) ;
- solutions de construction (37%) : béton prêt à l'emploi, mortiers, systèmes de toitures, revêtements muraux, systèmes de revêtements de sols, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,8%), Royaume-Uni (10,2%), Mexique (9,8%), Australie (7,4%), Suisse (6%), Pologne (4,7%), Allemagne (4,6%), Roumanie (3,6%) et autres (41,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.