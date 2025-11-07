Les actionnaires de Tesla ont approuvé jeudi, à plus de 75%, un plan de rémunération d’Elon Musk d’une valeur potentielle de près de 1 000 milliards de dollars, lors de l’assemblée générale du groupe à Austin. Ce programme exceptionnel, le plus ambitieux jamais voté pour un dirigeant d’entreprise, accorde à Musk jusqu’à 12 tranches d’actions en fonction de la réalisation d’objectifs financiers et opérationnels majeurs d’ici la prochaine décennie. La première étape sera atteinte si la capitalisation boursière de Tesla franchit les 2 000 milliards de dollars, contre 1 540 milliards actuellement, et pourra s’élever jusqu’à 8 500 milliards selon les résultats.

Les critères retenus incluent, entre autres, la livraison de 20 millions de véhicules, 10 millions d’abonnements à la conduite autonome (FSD), un bénéfice ajusté annuel de 50 à 400 milliards de dollars, et la mise en service de 1 million de robotaxis et de robots humanoïdes Optimus. Musk verrait ainsi sa participation dans Tesla passer de 13% à 25%, renforçant significativement son influence sur la gouvernance du groupe. Ce plan, pourtant critiqué par les cabinets de conseil Glass Lewis et ISS, ne prévoit aucune obligation de présence pour Musk ni de restriction sur ses activités politiques.

En parallèle, une proposition permettant à Tesla d’investir dans la start-up d’IA xAI, également fondée par Musk, a reçu plus de votes favorables qu’opposés, mais reste en suspens en raison d’un taux élevé d’abstention. Ce nouveau plan survient alors que le précédent, approuvé en 2018, a été annulé par la justice du Delaware pour vice de procédure, une décision actuellement en appel. Le programme intègre en outre une clause d’"événements couverts" autorisant le versement de la rémunération en cas de circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles ou des crises réglementaires. Malgré les controverses, Tesla réaffirme sa confiance dans la vision d’Elon Musk, qu’il place au cœur de sa stratégie à long terme.