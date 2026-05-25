Le cas de la marque de sportswear prisée des amateurs de musculation illustre la difficulté d'investir dans le secteur de la mode et du prêt-à-porter.

À l'expansion météorique des ventes qui vit le chiffre d'affaires décupler sur la décennie 2006-2016, et la capitalisation boursière du groupe suivre une trajectoire équivalente, succéda un long épisode de stagnation dont on ne discerne toujours pas la fin.

Under Armour publiait ses résultats annuels plus tôt ce mois-ci, et douchait par la même occasion les espoirs de rebond. Le chiffre d'affaires du groupe n'a pas bougé en dix ans ; ajusté pour l'inflation, il a donc sévèrement décliné, sans que les efforts de redressement n'aient pour l'instant inversé la tendance.

Un admirable contrôle des coûts et un refus de transiger sur ses prix valent au groupe de défendre une marge d'exploitation positive sur le cycle, sauf en 2020, ce dont il est pleinement excusé vu la conjoncture d'alors ; il n'empêche que l'affaire est sous pression et, hors épisode de la pandémie, 2026 ressort comme l'exercice le moins bon de la décennie.

Un point d'attention réside cependant dans l'actionnariat du groupe, emmené par l'assureur canadien Fairfax, dirigé par Prem Watsa, réputé tant pour avoir cloné - avec succès pour une fois - la stratégie de Berkshire Hathaway avec ses opérations d'assurance qui financent un style d'investissement à contre-courant.

À égalité avec Fairfax vient BDT Partners, le fonds de Byron Trott, réputé le "banquier préféré de Warren Buffett" justement. À eux deux, ces soutiens de poids contrôlent un tiers du capital, juste devant le fondateur et directeur général de la marque Kevin Plank, qui possède lui un peu moins d'un sixième du capital lui aussi, mais la grande majorité des droits de vote.

Que voient Fairfax et BDT chez Under Armour ? L'opportunité peut-être d'entrer au capital d'une marque de sportswear reconnue dans le monde entier à des multiples de valorisation attractifs, c’est-à-dire à peine plus que la moitié de son chiffre d'affaires et entre huit et dix fois son profit d'exploitation avant investissements, ou EBITDA.

Il faudrait sans doute davantage pour motiver leur intérêt, car ces multiples, somme toute, sont dans la moyenne du secteur pour des marques sans croissance. À ce titre, les rumeurs selon lesquelles le trio Fairfax-BDT-Plank entendrait privatiser Under Armour restent vivaces.

Et comme aucune de ces parties n'a l'habitude de surpayer ses acquisitions, les actionnaires minoritaires évoluent ici avec une épée de Damoclès qu'il leur est difficile d'ignorer.

À moins qu'elles ne parient sur un authentique redressement ? Contrairement à Lululemon et Nike, Under Armour n'est que très modestement exposé au marché chinois. Ceci rend la marque possiblement plus maîtresse de son destin, et les perspectives de renouer avec la croissance peut-être plus tangibles.