Les actionnaires de Verallia choisissent massivement le dividende en actions
À l'issue de la période d'exercice, ouverte du 6 au 26 mai, Verallia annonce que les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende en actions représentent 88,90% du capital social. Entre autres, BW Gestão de Investimentos, Bpifrance Investissement et le FCPE Verallia, ses principaux actionnaires détenant respectivement 77,17%, 3,80% et 4,04% du capital, ont opté pour un dividende en actions.
Pour rappel, l'assemblée générale réunie le 24 avril a approuvé le versement d'un dividende de 1 EUR par action au titre de 2025 et décidé de proposer à chaque actionnaire une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles, à un prix d'émission de 17,61 EUR.
Pour les besoins du paiement du dividende en actions, 6 098 222 actions nouvelles seront émises, représentant 5,05% du capital social et 4,53% des droits de vote. Au 4 juin, le capital social du fabricant d'emballages en verre sera composé de 126 903 325 actions ordinaires.
La part du dividende à verser en numéraire aux actionnaires n'ayant pas opté pour le paiement en actions nouvelles s'élève en conséquence à 10 546 296 EUR. L'augmentation de capital, le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris, ainsi que le paiement du dividende en numéraire, interviendront le 4 juin.
Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.
En 2025, le groupe a produit près de 18 milliards de bouteilles et de pots en verre.
A fin 2025, le groupe dispose de 35 usines de production verrière, de 6 usines de décor et de 19 centres de traitement du calcin dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,1%), Italie (23,6%), Espagne (15,8%), Allemagne (11,6%), Brésil (6,4%) et autres (18,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.