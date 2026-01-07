Les actionnaires de WBD appelés à rejeter l'offre de Paramount

Warner Bros. Discovery (WBD) indique que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de conseiller aux actionnaires du groupe de rejeter l'offre de Paramount Skydance, telle que modifiée le 22 décembre dernier.

Il considère en effet que cette proposition n'est pas dans l'intérêt de WBD et de ses actionnaires, et qu'elle ne répond pas aux critères d'une "proposition supérieure" selon les termes de son accord de fusion avec Netflix.



Jugeant l'offre de Paramount Skydance "inférieure compte tenu des coûts, risques et incertitudes importants" par rapport à la fusion avec Netflix, le conseil réitère sa recommandation en faveur d'un rachat par la plateforme de streaming vidéo.



Pour rappel, Netflix et WBD ont annoncé, le 5 décembre, un accord définitif par lequel Netflix acquerra Warner Bros., y compris ses studios de cinéma et de télévision, HBO Max et HBO, pour une valeur d'entreprise d'environ 82,7 MdsUSD.



La transaction devrait être finalisée après la séparation précédemment annoncée de la division Global Linear Networks de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse, opération qui devrait intervenir au 3e trimestre 2026.