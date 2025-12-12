Les valeurs du secteur du cannabis ont fortement progressé vendredi, après la diffusion d’informations selon lesquelles l’administration Trump s’apprêterait à reclasser la marijuana en drogue de catégorie III au niveau fédéral. Cette mesure, évoquée par The Washington Post et Axios, constituerait une avancée significative vers une dépénalisation nationale, en assouplissant le cadre réglementaire autour de la substance, actuellement classée en catégorie I aux côtés de drogues comme l’héroïne.

Tilray Brands a bondi de plus de 30% avant l’ouverture de Wall Street et Innovative Industrial Properties plus de 6%. L’ETF Amplify Seymour Cannabis (CNBS), regroupant plusieurs valeurs du secteur, affichait une hausse de plus de 28%. Selon Axios, la reclassification pourrait intervenir dès début 2026 et ouvrirait la voie à des avantages fiscaux, une attractivité accrue pour les investisseurs et une normalisation du cadre légal pour les entreprises opérant dans l’industrie.

Bien que Donald Trump ait déjà évoqué cette réforme en août, les signaux convergents renforcent cette fois les anticipations du marché. Le secteur, qui bénéficie d’un assouplissement progressif des lois à l’échelle des États, a jusqu’ici souffert en Bourse : l’action Tilray, par exemple, affichait encore une baisse de 36% depuis le début de l’année avant son rebond de vendredi. Une reclassification fédérale constituerait un tournant majeur pour une industrie en quête de stabilité et de reconnaissance institutionnelle.