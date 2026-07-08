Les actions Poulaillon retirées de la cote le 22 juillet

L'AMF annonce que la mise en oeuvre du retrait obligatoire sur les actions Poulaillon aura lieu le 22 juillet. Ce retrait obligatoire, dont le montant de l'indemnisation, net de tout frais, s'élève à 9 EUR par action, portera sur 278 332 actions, représentant 5,45% du capital et 5,51% des droits de vote du groupe de boulangerie et de pâtisserie.

Pour rappel, Euronext Paris et Invest Securities ont fait savoir qu'à la clôture de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS), la SAS Eugénie (contrôlée par Magali, Paul et Fabien Poulaillon) détenait 4 832 787 actions Poulaillon, représentant autant de droits de vote, soit 94,55% du capital et 94,49% des droits de vote théoriques.



Durant l'OPAS, qui s'est déroulée du 22 juin au 3 juillet, l'initiateur a acquis 565 070 actions au prix unitaire de 9 EUR par action, dont 287 712 actions dans le cadre de la procédure d'apport semi-centralisée par Euronext Paris et 277 358 actions sur le marché par l'intermédiaire du membre de marché acheteur qu'il avait désigné.