Les actions Poulaillon retirées de la cote le 22 juillet
L'AMF annonce que la mise en oeuvre du retrait obligatoire sur les actions Poulaillon aura lieu le 22 juillet. Ce retrait obligatoire, dont le montant de l'indemnisation, net de tout frais, s'élève à 9 EUR par action, portera sur 278 332 actions, représentant 5,45% du capital et 5,51% des droits de vote du groupe de boulangerie et de pâtisserie.
Pour rappel, Euronext Paris et Invest Securities ont fait savoir qu'à la clôture de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS), la SAS Eugénie (contrôlée par Magali, Paul et Fabien Poulaillon) détenait 4 832 787 actions Poulaillon, représentant autant de droits de vote, soit 94,55% du capital et 94,49% des droits de vote théoriques.
Durant l'OPAS, qui s'est déroulée du 22 juin au 3 juillet, l'initiateur a acquis 565 070 actions au prix unitaire de 9 EUR par action, dont 287 712 actions dans le cadre de la procédure d'apport semi-centralisée par Euronext Paris et 277 358 actions sur le marché par l'intermédiaire du membre de marché acheteur qu'il avait désigné.
Poulaillon est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits de boulangerie et de pâtisserie frais et surgelés (pains, viennoiseries, sandwichs, moricettes, mignardises, entremets, gâteaux, etc.). Le groupe développe également une activité traiteur. En outre, Poulaillon commercialise l'eau Minérale de Velleminfroy par le biais de sa filiale SAS Eaux Minerales de Velleminfroy.
A fin septembre 2025, les produits sont vendus au travers d'un réseau de 65 magasins (dont 55 détenus en propre et 10 en franchise) implantés en France, et auprès des grandes surfaces, des revendeurs locaux, de la restauration hors foyer, des distributeurs automatiques, etc.
98,9% du CA est réalisée en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.