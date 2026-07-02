Les comparaisons établies entre le CAC 40 et d'autres supports d'investissement omettent la plupart du temps de préciser que l'indice parisien ne tient pas compte des dividendes.

Qui n’a pas déjà été confronté à une publicité vantant un produit financier ayant surperformé le CAC 40 ? Il faut dire que l’indice parisien constitue un point de comparaison hautement symbolique. Surtout quand il s’agit de prouver que le produit en question est bien plus rémunérateur…

Les chiffres ne pouvant mentir (selon un principe bien connu), la démonstration s’avère alors implacable. Pourtant, ces discours commerciaux oublient bien souvent un point essentiel : le CAC 40 n’est qu’un indice de prix. Autrement dit, il ne mesure que l’évolution du cours des actions qui le composent. Or, la plus-value est loin d’être la seule source de gain des actions.

La part significative des dividendes

En achetant un panier d’actions représentatif de l’indice, un investisseur peut espérer voir les prix grimper, mais il peut aussi compter sur les dividendes servis au fil du temps. Un élément ignoré par le CAC 40.

Pour établir des comparaisons fiables, mieux vaut donc se référer à un indice global. Euronext en propose notamment deux : le CAC GR et le CAC NR. Le premier nommé GR pour « Gross Return » réintègre les dividendes bruts (sans fiscalité). Le second baptisé CAC Net Return tient compte des dividendes pouvant être réinvestis après fiscalité.

Bien entendu, ces indicateurs ne sont pas parfaits dans la mesure où ils ne tiennent pas compte de la fiscalité réellement payée par chaque investisseur. Par convention et pour faciliter les comparaisons, Euronext a retenu une fiscalité théorique de 25% pour le CAC NR.

Il n’empêche que ces deux indices nettement moins connus que le CAC 40 offrent des points de comparaison bien plus proches de la réalité.

Plus de 40% de la performance

Prenons un exemple chiffré. A date, le CAC 40 affiche une performance cumulée de 27,7% sur 5 ans et de 95,8% sur 10 ans. Le CAC NR affiche quant à lui des résultats respectifs de 43,6% et 144% sur la même période. Les surplus de 16 points sur 5 ans et de 48 points sur 10 ans sont loin d’être négligeables.

Sachant que les performances de beaucoup de produits d’investissement sont données avant fiscalité, on peut même se référer de manière cohérente au CAC GR, lequel a progressé de 49,5% et 164,6% sur 5 ans et 10 ans. Cela signifie très clairement que les dividendes ont contribué à plus de 40% de la performance des actions depuis 5 ans et 10 ans. Il arrive même sur des périodes plus restreintes que cette part dépasse les 50%.

Ne vous laissez pas abuser

Laisser les dividendes de côté pour établir des comparaisons constitue donc une grave erreur que n’hésitent pas à commettre quelques vendeurs indélicats.

En tout cas, si on essaie de vous placer un produit en vous signalant qu’il a réalisé un gain annuel moyen de 6% depuis 5 ans et que l’on vous assure au passage que c’est mieux que le CAC 40 (5% par an en moyenne), ne soyez pas dupes. Car en réalité, en intégrant les dividendes, les actions du CAC ont réalisé un gain annuel moyen de 7,5% à 8,4% sur 5 ans selon le niveau de fiscalité retenu.

Et n’oubliez pas non plus que ce qui vaut pour le CAC 40 est également de mise pour d’autres indices de référence, comme le S&P 500.