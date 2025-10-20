La Bourse aborde la dernière ligne droite d'octobre sans avoir levé son paradoxe du moment : malgré des valorisations élevées et de nombreuses tensions, l'appétit pour le risque reste intact. Le début de l'avalanche des résultats du troisième trimestre ne devrait pas beaucoup changer la configuration. Les entreprises cotées semblent s'adapter à la nouvelle donne commerciale mondiale alors qu'on leur promettait les pires difficultés il y a six mois, ce qui offre un terreau propice à l'enracinement de la hausse. Les tressautements d'optimisme dans la relation économique schizophrène de la Chine et des Etats-Unis continuent à ravir les financiers, à défaut de les rassurer totalement.

La semaine dernière, les marchés ont connu un accès de volatilité dû à des surréactions multiples et variées. L'or et l'argent se sont enflammés avant de se refroidir vendredi. Le début de panique sur les banques régionales américaines a cessé aussi vite qu'il a commencé. Les réactions aux annonces de résultats trimestriels ont donné lieu à des feux d'artifice ou à des gamelles mémorables. Bref, il y a eu de la volatilité et des parcours disparates.

L'écart le plus frappant concerne le CAC 40 français et le DAX allemand. Le premier a gagné 3,2% en cinq jours, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la semaine du 21 avril. Le second a perdu 1,7%. Ce décalage considérable (5%) s'explique par un début de rotation dans les stratégies. Les chiffres encourageants de LVMH ont dopé l'indice parisien et tout le secteur cyclique. Au cours des derniers trimestres, le CAC 40 avait souffert de la comparaison avec les autres indices parce que son principal moteur, le luxe, était grippé. Il est un peu tôt pour parler d'un véritable retournement, mais les hausses hebdos de LVMH (11%), Hermès (7,7%), L'Oréal (5,7%) et EssilorLuxottica (14,3%) ont fait le plus grand bien à la place parisienne. A l'inverse, Francfort a broyé du noir avec les lourdes prises de bénéfices qui ont affecté les secteurs militaire et bancaire. Le cessez-le-feu qui se profile au Proche-Orient et la reprise des discussions entre les Etats-Unis et la Russie sur le conflit ukrainien ont offert aux investisseurs un prétexte pour prendre des bénéfices sur un secteur de la défense ultra-prolifique cette année en Bourse.

Pendant ce temps, Wall Street a déjoué tous les traquenards placés sur son chemin : craintes de bulle IA, shutdown, droits de douane, tensions sur les banques régionales… Rien n'a empêché les indices de revenir à portée des records abandonnés la semaine précédente. Il faut quand même dire que Donald Trump a, comme à son habitude, assoupli son discours vis-à-vis de Pékin après avoir menacé la Chine des pires maux une semaine plus tôt. Son secrétaire au Trésor Scott Bessent doit discuter cette semaine avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng pour tenter de régler tout ou partie des points de friction entre les deux pays.

Les événements à ne pas rater pour bien commencer la semaine :

S&P abaisse la note souveraine de la France à A+/A-1, à cause de la situation politique. C'est la seconde des trois grosses agences à rétrograder la France sous la barre symbolique du "double A".

Le bras de fer continue aux Etats-Unis sur le budget fédéral. Le shutdown dure depuis 20 jours.

Trump a exhorté Zelensky à accepter les conditions de Poutine ou à être "détruit" par la Russie. Le Président ukrainien a demandé l'arrêt des combats avant toute discussion.

Le chemin vers la paix au Proche-Orient reste semé d'embûches. Israël a frappé le Hamas et suspendu les livraisons d'aide à Gaza après une embuscade qui a coûté la vie à deux de ses soldats.

Sur l'agenda des sociétés : c'est parti pour la première grosse semaine de résultats du T3. Parmi les têtes d'affiche, L'Oréal, Hermès, Unicredit, Barclays, SAP, Thales ou Roche en Europe. GE Aerospace, Tesla, Netflix, Intel ou Procter aux Etats-Unis.

Sur l'agenda macro : les indicateurs PMI flash d'octobre seront publiés vendredi. C'est aussi le jour qui a été choisi par l'institut statistique américain pour publier l'inflation de septembre, qui n'avait pas pu être communiquée à temps pour cause de shutdown.

Il y a pas mal d'actualités marquantes en Asie ce matin. Au Japon, le Parti libéral démocrate a conclu un accord avec le Parti japonais de l'innovation pour former un gouvernement de coalition, ce qui rapproche Sanae Takaichi de la tête de l'exécutif. Ce serait la première Première ministre de l'histoire du pays. Elle passe pour être favorable à la relance budgétaire et aux taux bas, ce qui réveille les stratégies basées sur ces thèmes au Japon.

En Chine, le PIB trimestriel est ressorti proche des attentes, même si son rythme montre une décélération par rapport aux trimestres précédents. La statistique, publiée cette nuit, précède une réunion de quatre jours des dirigeants politiques chinois sur la préparation du plan quinquennal qui sera dévoilé en mars prochain. Comme d'habitude, les investisseurs vont spéculer sur des mesures de relance de l'économie chinoise. Et comme d'habitude, ils risquent d'être déçus.

La semaine démarre fort en Asie-Pacifique. Le Japon bondit de 2,8% après le retour en force de la candidature Takaichi. Hong Kong n'est pas en reste avec une hausse de 2,4%. Taiwan et la Corée du Sud prennent 1,5%, pendant que l'Inde se contente de 0,5% de gains. Un peu plus que l'Australie, qui ferme la marche avec +0,4%. Les Bourses européennes sont attendues en hausse dans les premiers échanges.

Le CAC 40 gagne 0,5% à 8 217 points peu après les premiers échanges. Le SMI est stable autour de 12 647 points. Le Bel 20 prend 0,6% et se rapproche des 5 000 points.

Les temps forts économiques du jour

Les prix à la production allemands (8h00) et un discours d'Isabelle Schnabel de la BCE (10h00) sont les seuls événements marquants du jour. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

En France

Dans le vaste monde

D'Europe

Oliver Blume va se consacrer pleinement à sa fonction de patron de Volkswagen jusqu'en 2030 en lâchant la présidence de Porsche AG.

Holcim acquiert Xella pour 1,85 MdEUR.

Vestas suspend les activités de son usine de pales d'éoliennes en Pologne.

Novartis enregistre des résultats positifs dans une étude sur un médicament contre le cancer de la prostate.

Roche annonce que la FDA approuve Gazyva/Gazyvaro pour le traitement du lupus néphrétique.

Le bénéfice du troisième trimestre de Plus500 augmente de 1%.

Theon International a reçu une commande de jumelles de vision nocturne, de monoculaires et de clip-ons thermiques, ainsi qu'une commande supplémentaire de viseurs d'armes thermiques.

L'UE approuve l'acquisition par Mowi d'une participation majoritaire dans Nova Sea.

Baywa est en pourparlers avec de nouveaux acheteurs pour Cefetra après l'échec du financement de First Dutch.

Swedish Orphan Biovitrum révise ses objectifs 2025 en hausse mais prend une grosse dépréciation.

Cibus élargit son portefeuille belge.

Les principales publications du jour : Sandvik, Aryzta…

D'Amérique du Nord

Blackstone et TPG seraient proches d'un rachat de Hologic, selon Bloomberg.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, participera au sommet des PDG de l'APEC en Corée du Sud. Nvidia et TSMC ont par ailleurs dévoilé le premier wafer Nvidia Blackwell produit aux Etats-Unis.

Les actions de Jefferies se redressent après que son CEO a déclaré que First Brands a fraudé la banque.

L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans The Cooper Companies, selon le WSJ.

La FAA autorise Boeing à monter les cadences de production du B737MAX.

La thérapie combinée d'Astellas-Pfizer réduit de moitié le risque de décès chez les patients atteints d'un cancer de la vessie.

ISS recommande aux actionnaires de Tesla de voter contre l'approbation de l'attribution d'actions de performance à Musk.

Apple obtient les droits TV de la F1 aux Etats-Unis pour 5 ans.

Les principales publications du jour : W.R. Berkley Corporation, Steel Dynamics, Summit Therapeutics, Crown Holdings…

D'Asie et d'ailleurs

Les actions de Rio Tinto baissent alors que Reuters fait état d'une augmentation des stocks dans le cadre du projet de minerai de fer en Guinée.

Le bénéfice de Hangzhou Hikvision au troisième trimestre fait un bond de 20%.

Sany Heavy Industry a commencé à remplir un livre d'ordres en vue d'une cotation à Hong Kong.

Les principales publications du jour : BHP Group…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.