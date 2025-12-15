Les membres du conseil d’administration de Tesla ont engrangé plus de 3 milliards de dollars via des attributions d’actions, un montant largement supérieur à celui perçu par leurs homologues des grandes entreprises technologiques, selon une analyse d’Equilar relayée lundi par Reuters. Parmi les bénéficiaires figurent Kimbal Musk (près de 1 milliard de dollars), Ira Ehrenpreis (869 millions) et Robyn Denholm, présidente du conseil (650 millions).

Bien que Tesla ait mis fin à ces attributions en 2020 et suspendu la rémunération de ses administrateurs en 2021 à la suite d’une action en justice intentée par des actionnaires, la flambée du titre Tesla a fortement accru la valeur des options octroyées précédemment. Entre 2018 et 2020, un administrateur moyen chez Tesla percevait environ 12 millions de dollars par an, soit près de huit fois plus qu’un administrateur d’Alphabet. Même en tenant compte des quatre dernières années sans rémunération, leurs gains restent 2,5 fois supérieurs à ceux des membres du conseil de Meta sur la période 2018-2024.

Tesla défend ce modèle en affirmant que la rémunération est liée à la performance boursière et à la création de valeur pour les actionnaires. Toutefois, certains experts en gouvernance s’interrogent sur l’indépendance réelle du conseil dans ce contexte, soulignant qu’un tel niveau de rémunération, reposant principalement sur des options à fort potentiel de gain mais à risque limité, pourrait affaiblir la capacité de surveillance des administrateurs vis-à-vis d’Elon Musk.