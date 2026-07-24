La demande reste solide, mais le marché se montre de plus en plus exigeant.

Le Japon accélère sa transition vers les véhicules électriques (VE). Le pays soutient activement la mobilité de nouvelle génération par des politiques favorisant l'électrification des véhicules, l'adoption de l'hydrogène et la conduite autonome, tout en s'assurant que 100 % des nouvelles voitures particulières vendues d'ici 2035 soient électrifiées.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que le volume mondial des ventes de VE bondira à 49 millions d'unités d'ici 2035, soit plus du double des 21 millions de ventes prévues pour 2025. Ce jalon souligne la rapidité avec laquelle le contenu des véhicules bascule vers l'électrification et le logiciel. Les équipementiers automobiles doivent pivoter des composants mécaniques vers les semi-conducteurs, les plateformes d'électrification et les technologies avancées d'aide à la conduite.

Le groupe japonais DENSO Corporation, fournisseur mondial de systèmes d'électrification, d'électronique de mobilité et de technologies de sécurité avancées, est au cœur de cette mutation. Ses investissements dans l'électrification, le logiciel, les semi-conducteurs et les systèmes de mobilité avancés s'alignent étroitement sur la transition de l'industrie vers des véhicules intelligents à faibles émissions et sur la numérisation plus large de la mobilité.

Progression des bénéfices

Le chiffre d'affaires de l'exercice fiscal 2026 a progressé de 5,3 % sur un an pour atteindre 7 500 milliards de yens japonais (JPY), contre 7 200 milliards JPY, soutenu par la hausse des ventes de véhicules et une demande accrue pour les segments Systèmes d'électrification et Électronique de mobilité. Le chiffre d'affaires de l'activité Électronique de mobilité a crû de 9 % sur un an, passant de 2 000 milliards à 2 200 milliards JPY.

Le bénéfice opérationnel a bondi de 6,4 % sur un an pour atteindre 552,5 milliards JPY, contre 519,0 milliards lors de l'exercice 2025, surpassant la croissance des revenus malgré les coûts douaniers, la hausse du prix des matériaux et l'augmentation des charges de personnel. Cette croissance a été soutenue par un contrôle plus strict des coûts, les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) ayant reculé à 598,6 milliards JPY contre 604,7 milliards JPY.

Le bénéfice net de l'exercice 2026 a augmenté de 4,8 % sur un an pour s'établir à 487,5 milliards JPY, contre 465,3 milliards JPY. La progression du résultat net a été inférieure à celle du bénéfice opérationnel en raison de frais financiers et d'une charge fiscale plus élevés au cours de l'année.

Le flux de trésorerie opérationnel de l'exercice 2026 est tombé à 511,0 milliards JPY, contre 758,7 milliards JPY en 2025, principalement en raison des variations du besoin en fonds de roulement et de paiements d'impôts plus importants.

L'attentisme du marché

Le cours de l'action a chuté de 7,6 % au cours des 12 derniers mois et s'échange actuellement à 1 977 JPY, en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 2 373 JPY. Cette performance atone suggère que les investisseurs restent prudents quant aux perspectives de bénéfices à court terme.

Le titre se négocie à 12,4 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2027, soit un niveau inférieur à sa moyenne historique de ratio cours/bénéfice (P/E) sur trois ans de 17,4x. Ce multiple plus faible indique que le marché adopte une approche attentiste alors que DENSO entame une période d'investissements massifs et prévoit des prévisions de bénéfices plus modérées.

Les analystes sont clairement partagés sur la valeur : sur les 18 analystes suivant le titre, sept recommandent l'achat et 11 maintiennent une recommandation à la conservation. L'objectif de cours moyen s'établit à 2 134,4 JPY, ce qui indique un potentiel de hausse modeste de 7,1 % par rapport aux niveaux actuels.

Le défi des tarifs douaniers

Les risques sont clairement identifiés. Les tarifs douaniers et l'incertitude géopolitique pourraient perturber les flux commerciaux, tandis que l'inflation des matières premières et une concurrence intense sur les prix pourraient peser sur les marges. Les fluctuations des taux de change et le défi de la commercialisation des nouvelles technologies ajoutent une couche supplémentaire de risque d'exécution.

Si les réglementations climatiques favorisent de nombreux produits de DENSO, elles pourraient également augmenter les coûts nécessaires pour rester compétitif. L'entreprise semble bien positionnée pour la transition du secteur, bien que les rendements futurs dépendront de sa capacité à transformer ses lourds investissements en une croissance rentable à grande échelle.