La seconde séance de l'année 2026 s'est terminée dans le vert pour les principaux marchés boursiers, peu affectés par les opérations des Etats-Unis au Venezuela. Les entreprises pétrolières et de la défense en ont même profité, pendant que les investisseurs ont réorienté leurs paris technologiques vers les régions du monde moins valorisées que l'Amérique du Nord.

Finalement, on s'habitue à tout. Les marchés financiers considèrent que le coup de force des Etats-Unis au Venezuela est une forme de non-événement. Ce sont les indicateurs habituels qui le disent : les rendements obligataires sont restés stoïques, les actions ont grimpé et l'indice de la peur, le VIX, a à peine bronché. Il n'empêche, le monde est passé à autre chose, comme le prouve l'énième provocation de Donald Trump au sujet du Groenland. Les protestations diverses et variées n'atteignent pas le Président des Etats-Unis. Mieux, elles l'amusent. Dans le Guardian, le dessinateur de presse Ben Jennings résume très bien la situation en faisant dire à un Donald Trump armé d'un fusil-mitrailleur "Mais pourquoi vous vous lamentez encore ? J'ai toujours été comme ça".

A Wall Street, business is business. L'épisode vénézuélien a mis en branle des mécanismes prévisibles. Les majors pétrolières américaines et toute leur industrie de soutien ont enregistré une séance de gala. +9% pour Valero et Schlumberger, +7% pour Phillips 66, +5% pour Chevron… La prise de contrôle supposée du Venezuela par les Etats-Unis est censée permettre aux entreprises pétrolières de l'Oncle Sam de faire main basse sur les colossales réserves du pays, qui possède environ 18% des réserves prouvées de pétrole, davantage que l'Arabie Saoudite (16%). Sur le papier du moins, parce que la réalité du terrain risque d'être un peu différente, comme le soulignait hier ma collègue Odile Dubois dans ce papier. Pour autant, les investisseurs se sont rués dans la brèche en estimant qu'il y a du gras à faire, ne serait-ce que pour les groupes de services parapétroliers qui seraient sollicités pour remettre en état le complexe pétrochimique vénézuélien, qui tombe en décrépitude (la production pétrolière du pays ne représente plus que le tiers de ce qu'elle était à la fin des années 1990). En outre, la Maison Blanche a laissé entendre qu'elle pourrait soutenir financièrement les investissements réalisés par l'industrie.

L'autre secteur qui a logiquement bénéficié des événements du weekend, c'est l'industrie militaire. Les grands groupes américains comme Northrop Grumman ou General Dynamics ont nettement progressé. Plus tôt dans la journée, leurs homologues européens avaient donné le ton, avec des gains de plus de 4% pour BAE Systems, Rheinmetall ou Thales. Les entreprises de la défense ont déjà largement profité du réarmement mondial depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur la seconde moitié de 2025, leurs performances boursières s'étaient refroidies après les espoirs de paix en Ukraine. Mais l'état actuel du monde et la nouvelle doctrine géopolitique des Etats-Unis contribuent à relancer le secteur, que les financiers considèrent toujours comme un must have.

Des deux côtés de l'Atlantique, l'énergie et la défense ont ainsi contribué hier à maintenir les indices dans le vert pour la seconde séance de l'année 2026. Le Stoxx Europe 600 a terminé la journée en hausse de 0,9%, tandis que le S&P 500 a gagné 0,64%. Les valeurs technologiques étaient plus en forme en Europe qu'aux Etats-Unis. Les investisseurs gardent de l'appétit pour l'IA, mais cherchent des alternatives aux paris les plus embouteillés sur les grosses capitalisations américaines. Ils se reportent donc sur les marchés moins valorisés, notamment en Europe ou à Hong Kong.

L'actualité macroéconomique du jour sera dominée par les chiffres de l'inflation de décembre dans plusieurs pays d'Europe. Côté matières premières, le cuivre a atteint pour la première fois le cap des 13 000 USD la tonne. Le métal industriel est la vedette des derniers mois à cause d'une forte demande liée à la frénésie de construction de centres de données. La spéculation est renforcée par le surstockage des entreprises américaines, qui ont bien entendu la menace de l'administration Trump d'instaurer des droits de douane sur les métaux raffinés.

En Asie-Pacifique ce matin, la technologie soutient toujours le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et la Chine. L'Australie (-0,5%) et l'Inde (-0,4%) sont encore à la traîne. L'Europe devrait démarrer dans le vert.

Le CAC 40 gagne 0,1% à 8 214 points dans les premiers échanges. Le SMI progresse de 0,2% à 13 274 points. Le Bel 20 prend 0,5% à 5 123 points.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres préliminaires de l'inflation dans plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, domineront l'actualité, avec les indicateurs PMI définitifs dans les services pour décembre. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Carrefour signe un accord de franchise en Ethiopie. Par ailleurs, le groupe pourrait perdre Provencia, son plus gros franchisé français, selon La Lettre.

Vinci lance son programme de rachat d'actions dans la limite de 600 MEUR.

Airbus livre son premier avion A350-1000 à la compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines.

Nexans négocie un réaménagement du calendrier du projet Great Sea Connector, mais assure qu'il n'y aura pas d'impact sur les prévisions 2028.

Aperam confirme ses objectifs pour le quatrième trimestre.

Trigano améliore de 8,3% ses ventes du T1 fiscal, à 833,4 MEUR.

Verallia repousse sa journée investisseurs après l'arrivée d'une nouvelle directrice financière.

Séché Environnement rachète deux spécialistes des déchets, en Italie et au Chili.

Maurel finalise l’acquisition d’une participation de 61% dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie.

Dolfines s'allie à AsiaEdge et cible le marché de la formation professionnelle en Asie.

Groupe Tera dépose une OPRA à 6,50 EUR sur 2 millions de ses propres actions.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Unicredit augmente sa participation directe dans Alpha Bank à environ 29,8%.

Anheuser-Busch InBev a exercé son droit de racheter la participation minoritaire de 49,9% dans les usines de cannettes d'AB InBev basées aux Etats-Unis, auprès du consortium Apollo Global Management pour environ 3 MdsUSD.

Novo Nordisk lance la pilule amaigrissante Wegovy aux Etats-Unis.

Eni et Repsol ont du mal à récupérer 6 MdsUSD de paiements gaziers au Venezuela, selon le FT.

Holcim acquiert Alkern.

Prudential démarre un rachat d'actions de 1,2 MdUSD.

Essensys prévoit que les résultats de l'exercice 2026 seront nettement inférieurs aux attentes de la direction.

Fagron finalise l'acquisition de Purifarma au Brésil.

ING paiera 0,172 euro par action le 15 janvier prochain, dans le cadre de la distribution allant jusqu'à 1,6 milliard d'euros aux actionnaires annoncée le 30 octobre dernier, en marge de ses résultats de 3e trimestre.

L'Italie et Pirelli cherchent à écarter Sinochem du capital du fabricant de pneus, selon le FT.

Warehouses de Pauw a finalisé l'acquisition auprès d'AG Real Estate France d'un site logistique dans le port du Havre pour 58 MEUR.

Galapagos entame la réduction progressive de ses activités dans le domaine de la thérapie cellulaire.

D'Amérique du Nord

Steel Dynamics et SGH font une offre de 8,8 milliards de dollars pour racheter l'australien BlueScope Steel.

Nvidia lance un modèle IA pour la conduite autonome et espère lancer un robotaxi en 2027.

AMD a annoncé la sortie d'une nouvelle puce destinée aux centres de données.

General Motors a augmenté ses ventes de véhicules de 6% aux USA en 2025, à 2,85 millions d'unités.

Vistra va racheter Cogentrix Energy pour 4 MdsUSD.

Fairfax a pris une position dans Under Armour.

Microsoft acquiert Osmos pour renforcer l'ingénierie autonome des données dans Fabric.

D'Asie et d'ailleurs

Air China va vendre une partie de ses actions Cathay Pacific.

Pop Mart commence la production de jouets au Mexique.

WiseTech a acquis le CCES, un prestataire de services de formation australien.

Samsung Electronics présente sa nouvelle gamme d'ordinateurs portables équipés d'une intelligence artificielle.

