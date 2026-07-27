Les analystes espèrent une meilleure fin d'année pour Volkswagen

VW s'affiche en très légère hausse autour de la mi-séance (+0,17%, à 71,58 euros). Vendredi, le titre du géant allemand avait cédé 2,03%, pénalisé par des comptes semestriels en baisse. Aujourd'hui, de nombreux analystes donnent leur avis sur le dossier.

Vendredi, VW a annoncé des revenus en hausse de 2%, à 82,444 milliards d'euros, mais en léger repli de 0,2%, à 158,102 milliards d'euros, sur l'ensemble du premier semestre. Parallèlement, le résultat opérationnel s'est affaissé de 9,5%, à 3,469 milliards d'euros entre avril et juin, pour une baisse de 11,6%, à 5,931 milliards d'euros, sur les six premiers mois de l'année. Enfin, le résultat avant impôts a chuté de 23,4% sur le trimestre et de 25,7% sur le semestre, pour s'installer à respectivement 2,538 et 4,773 milliards d'euros.



Pour Bank of America, le bénéfice par action du deuxième trimestre a été inférieur aux attentes en raison de la faiblesse du résultat d'exploitation et du résultat financier. Les analystes saluent toutefois le flux net de trésorerie de la division Automobile qui a dépassé les prévisions grâce aux dépenses d'investissement, qui ont diminué et à l'évolution favorable du besoin en fonds de roulement. BofA estime que les prévisions pour l'ensemble de l'exercice impliquent un second semestre supérieur au premier, avec notamment un quatrième trimestre solide. La recommandation reste à acheter.



Chez Jefferies, les résultats dévoilés sont inférieurs aux attentes en matière de bénéfices, principalement en raison de la faiblesse continue des performances d'Audi, mais supérieurs aux attentes concernant le flux de trésorerie disponible. Les analystes tablent également sur une amélioration au quatrième trimestre, notamment pour Audi, grâce à la saisonnalité, mais aussi par des réductions de coûts. L'avis est à l'achat, avec une cible de cours légèrement révisée à la baisse de 120 à 115 euros.



Enfin, Oddo BHF est à neutre sur le titre, avec un objectif de cours de 80 euros. Le broker indique que les résultats et la conférence téléphonique "ont une nouvelle fois mis en évidence la persistance de défis structurels importants, notamment en Chine, mais également en matière de compétitivité et d'utilisation des capacités industrielles". Les analystes ajoutent que si le management affiche une volonté accrue d'accélérer la transformation du groupe, il reconnait désormais que les mesures engagées à ce jour ne sont plus suffisantes pour restaurer durablement sa compétitivité.