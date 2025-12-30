Les analystes prévoient un repli des livraisons de Tesla au 4e trimestre

Tesla a publié sur son site les prévisions d'une vingtaine d'analystes - dont Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo ou Jefferies - dessinant la route empruntée par le constructeur en cette fin d'exercice.



Les chiffres évoqués illustrent de manière très nette la dépendance du constructeur à ses modèles historiques (Model 3 et Model Y) qui devraient encore représenter quelque 92% des ventes en 2025.



Le consensus des analystes prévoit que Tesla livrera 422 850 véhicules au quatrième trimestre 2025, un chiffre en net recul par rapport aux 497 099 unités enregistrées au trimestre précédent.



Cette performance trimestrielle porterait le total annuel pour 2025 à environ 1,64 million de véhicules.



Les experts tablent sur une accélération des ventes dans les années à venir avec 1,75 million de modèles livrés en 2026, puis 2 millions en 2027, 2,35 millions en 2028 et même plus de 3 millions en 2029.



Parallèlement, le segment du stockage d'énergie devrait afficher une dynamique robuste avec un déploiement attendu de 13,4 gigawattheures (GWh) au T4, ce qui porterait le total déployé à 45,9 GWh en 2025.



Selon les analystes, ces déploiements devraient se poursuivre pour atteindre 63,9 GWh en 2026, 87,7 GWh en 2027, 112,5 GWh en 2028 et 141,8 GWh en 2029.



Début décembre, Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, rappelait que la fin des crédits d'impôt de 7500 USD aux Etats-Unis risquait de freiner la demande au T4 et en 2026.



Il signalait aussi la montée en puissance des rivaux chinois BYD, Xiaomi et NIO, qui s'appuient sur des modèles moins chers et des présentations de nouveautés plus rapides, érodant la part de marché de Tesla.



Le titre Tesla a cédé plus de 3% hier mais affiche une hausse de près de 14% depuis le début de l'année. Il gagne actuellement un peu plus de 1% en préouverture à New York.