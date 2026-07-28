Les analystes réagissent à la publication de Mercedes-Benz Group

Mercedes-Benz signe l'une des meilleures performances du DAX 40 à Francfort (+2,88% à 46,60 euros) après la publication de résultats du deuxième trimestre globalement supérieurs aux attentes.

Face à un environnement de marché exigeant, Mercedes-Benz a publié des résultats trimestriels contrastés, marqués par une rentabilité sous pression dans son activité automobile en raison du ralentissement du marché chinois, mais soutenus par la bonne performance de ses utilitaires, de ses services financiers et par une stricte maîtrise des coûts.



La marge opérationnelle ajustée de Mercedes-Benz Cars s'est établie à 4%, dans le bas de la fourchette d'objectifs du groupe, tandis que l'EBIT du groupe a progressé à 1,5 milliard d'euros. Le constructeur souligne que la faiblesse persistante du marché chinois et un environnement macroéconomique difficile ont pesé sur les résultats de sa division automobile.



A l'inverse, Mercedes-Benz Vans a dégagé une marge ajustée de 10,2%, au sommet de ses prévisions, tandis que Mercedes-Benz Financial Services a vu son EBIT ajusté bondir de 70%, à 492 millions d'euros.

L'offensive dans les véhicules électriques continue toutefois de porter ses fruits. Les ventes de voitures 100% électriques ont progressé de 51% sur un an, dont 87% en Europe, tandis que les livraisons de fourgons électriques ont augmenté de 46%. Le groupe conserve par ailleurs une solide situation financière, avec une trésorerie nette industrielle de 30,4 milliards d'euros et un free cash flow de 1,1 milliard d'euros au deuxième trimestre.



Pour 2026, Mercedes-Benz confirme son objectif de marge opérationnelle ajustée pour sa division automobile et relève ses prévisions concernant la part des véhicules électrifiés, désormais attendue entre 23 et 25%. En revanche, le constructeur anticipe désormais des ventes de Mercedes-Benz Cars ainsi qu'un chiffre d'affaires du groupe légèrement inférieurs à ceux de 2025, reflétant la poursuite des difficultés sur le marché chinois. Les prévisions de rentabilité de Mercedes-Benz Financial Services sont relevées, tandis que les objectifs de free cash flow des activités industrielles sont maintenus.



L'avis des analystes



Pour Oddo BHF, ces résultats sont globalement supérieurs aux attentes. Les analystes ont toutefois moins apprécié l'ajustement à la baisse de certains objectifs financiers. Le chiffre d'affaires annuel de la division Cars, qui était prévu "en ligne avec l'année précédente" est désormais attendu "légèrement inférieur". En revanche, ils ont salué l'objectif de rentabilité des fonds propres des Services financiers qui est relevé de 10-12%, à 12-14%. La recommandation d'Oddo BHF reste toutefois à sous-performance, avec une cible de 35 euros.



Le constat est sensiblement le même chez UBS où les analystes évoquent des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et apprécient le nouveau programme de rachat d'actions de 1 milliard d'euros. UBS est à neutre en visant 50 euros.



Enfin, Jefferies indique que Mercedes-Benz Group a globalement confirmé ses perspectives après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes sur l'ensemble des indicateurs. La banque d'investissement est à acheter sur le titre, et vise 52 euros.