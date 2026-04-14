Plusieurs cabinets d'études réagissent au "pre-close call", une réunion tenue par une entreprise avant la clôture d'une période financière (trimestre en l'occurrence), de Porsche AG.
Jefferies pas surpris
Pour Jefferies, il n'y a pas eu de surprise, et les analystes se sont contentés d'ajuster légèrement leurs prévisions pour le premier trimestre avec un chiffre d'affaires en baisse et un flux de trésorerie disponible en hausse. Ils n'ont toutefois pas effectué de changement sur les estimations annuelles.
Ils visent, pour les trois premiers mois de l'année, un chiffre d'affaires de 8,508 millions, en baisse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt. En revanche, ils estiment que le "mix" plus solide (la 911 progresse de 22% pour atteindre 23% du volume du groupe) et un niveau de finition plus élevé sur l'ensemble des modèles agissent comme des facteurs compensatoires.
En ce qui concerne l'Ebit, Jefferies l'attend toujours à 620 millions d'euros, ce qui représente une marge de 7,3%. Quant à l'objectif de flux de trésorerie net, Jefferies le relève de 100 millions d'euros, à 320 millions d'euros. Ce montant intègre 200 millions d'euros de tarifs et 400 millions d'euros de coûts de restructuration, dont une partie non spécifiée du milliard d'euros dû à Audi.
Au niveau des perspectives annuelles, les analystes n'y touchent pas, et relèvent que la direction du groupe a indiqué que le Moyen-Orient ne représente qu'environ 2% du volume, que le carnet de commandes reste robuste, et a évoqué les risques liés aux matières premières ainsi que d'éventuelles cessions hors prévisions officielles.
Jefferies reste à conserver et vise 41 euros pour le titre.
Oddo BHF vise un Ebit nettement supérieur au consensus Visible Alpha
Chez Oddo BHF, le premier trimestre est qualifié de "relativement robuste" malgré le déclin important et continu des volumes (-15% annoncé la semaine dernière). La rentabilité devrait "correcte" sur les trois premiers mois de l'année, mais au-delà de ça, les analystes pensent que le groupe va continuer d'être impacté par des difficultés structurelles, mais que le plan de transformation lancé l'année dernière devrait permettre une amélioration graduelle.
Face à ces éléments, Oddo BHF a toutefois indiquer miser sur un Ebit nettement supérieur au consensus Visible Alpha (+20%) sur le premier trimestre.
Les analystes ont maintenu leur avis à Neutre et leur cible de cours à 37 euros.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (74,8%) : 310 718 unités vendues en 2024 sous les marques Cayenne (102 889), Macan (82 795), 911 (50 941), Panamera (29 587), 718 Boxster et 718 Cayman (23 670), et Taycan (20 836) ;
- vente de véhicules d'occasion (7,7%) ;
- vente de pièces détachées (5%) ;
- prestations de location et de leasing de véhicules (3,8%) ;
- prestations de services financiers (1,4%) ;
- autres (7,3%).
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Allemagne (13%), Europe (23,8%), Amérique du Nord (32,3%), Chine (15,7%) et autres (15,2%).
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Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.