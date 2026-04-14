Les analystes réagissent au "pre-close call" de Porsche AG

Porsche AG se dirige vers une troisième journée consécutive de hausse (+4,23%, à 43,25 euros) après avoir déjà progressé de 2,98% au cours des deux dernières séances.

Plusieurs cabinets d'études réagissent au "pre-close call", une réunion tenue par une entreprise avant la clôture d'une période financière (trimestre en l'occurrence), de Porsche AG.



Jefferies pas surpris



Pour Jefferies, il n'y a pas eu de surprise, et les analystes se sont contentés d'ajuster légèrement leurs prévisions pour le premier trimestre avec un chiffre d'affaires en baisse et un flux de trésorerie disponible en hausse. Ils n'ont toutefois pas effectué de changement sur les estimations annuelles.



Ils visent, pour les trois premiers mois de l'année, un chiffre d'affaires de 8,508 millions, en baisse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt. En revanche, ils estiment que le "mix" plus solide (la 911 progresse de 22% pour atteindre 23% du volume du groupe) et un niveau de finition plus élevé sur l'ensemble des modèles agissent comme des facteurs compensatoires.



En ce qui concerne l'Ebit, Jefferies l'attend toujours à 620 millions d'euros, ce qui représente une marge de 7,3%. Quant à l'objectif de flux de trésorerie net, Jefferies le relève de 100 millions d'euros, à 320 millions d'euros. Ce montant intègre 200 millions d'euros de tarifs et 400 millions d'euros de coûts de restructuration, dont une partie non spécifiée du milliard d'euros dû à Audi.



Au niveau des perspectives annuelles, les analystes n'y touchent pas, et relèvent que la direction du groupe a indiqué que le Moyen-Orient ne représente qu'environ 2% du volume, que le carnet de commandes reste robuste, et a évoqué les risques liés aux matières premières ainsi que d'éventuelles cessions hors prévisions officielles.



Jefferies reste à conserver et vise 41 euros pour le titre.



Oddo BHF vise un Ebit nettement supérieur au consensus Visible Alpha



Chez Oddo BHF, le premier trimestre est qualifié de "relativement robuste" malgré le déclin important et continu des volumes (-15% annoncé la semaine dernière). La rentabilité devrait "correcte" sur les trois premiers mois de l'année, mais au-delà de ça, les analystes pensent que le groupe va continuer d'être impacté par des difficultés structurelles, mais que le plan de transformation lancé l'année dernière devrait permettre une amélioration graduelle.



Face à ces éléments, Oddo BHF a toutefois indiquer miser sur un Ebit nettement supérieur au consensus Visible Alpha (+20%) sur le premier trimestre.



Les analystes ont maintenu leur avis à Neutre et leur cible de cours à 37 euros.