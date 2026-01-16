Les analystes relèvent leurs objectifs sur Richemont après les résultats du 3ème trimestre

Oddo BHF maintient son conseil à Surperformance sur le titre et relève son objectif de cours à 192 francs suisses (contre 187 francs suisses) après la publication des résultats du 3ème trimestre.



En dépit d'un effet changes négatif de près de 7 pts, le chiffre d'affaires du groupe sort près de 2% au dessus des attentes d'Oddo BHF et de celles du consensus à 6399 MEUR soit une progression de 11% à tcc.



Maisons joaillières - la division essentielle du groupe - sort à +14% à tcc après +17% au trimestre précédent. Oddo BHF estime que ce chiffre reflète une performance très satisfaisante dans la mesure où la croissance sur l'exercice précédent avait fortement accéléré au 3ème trimestre par rapport au 2ème trimestre pour la division (de +4% à +14%).



Concernant les autres divisions, l'activité Horlogers Spécialisés a montré au 3ème trimestre une accélération de sa croissance à +7% après +3% le trimestre précédent portés par les US et le Moyen Orient tandis que la division Autres sort flat après +6% au 2ème trimestre (la partie soft luxury affiche une croissance de +3%).



Oddo BHF souligne que la croissance à +11% à tcc pour l'ensemble du groupe sur le trimestre a été tirée vers le haut par la zone Amériques à +14%, le Moyen Orient à +20% et le Japon à +17%. L'Europe affiche une performance robuste mais moins forte à +8%.



C'est pour la zone Asie Pacifique que la croissance ressort la plus modeste au 3ème trimestre à +6%.



Oddo BHF a légèrement remonté ses prévisions de croissance organique chez Maisons joaillières de 9.5% à 11% pour le 4ème trimestre de l'exercice 2025/2026 et de 7% à 7.8% sur l'exercice 2026/2027, L'analyste remonte ses prévisions de chiffre d'affaires annuel d'environ 1%.



"Notre scénario marge reste inchangé avec une marge du 2ème semestre 2025/2026 à 18.4% (soit -160 pb y/y) et 2026/2027 à 22%".



"La valeur devrait continuer à bénéficier d'une croissance sur ses marques joaillières toujours au-dessus de la moyenne du secteur sur 2026 et traite à quasi-parité avec LVMH en matière de multiples" rajoute Oddo BHF en conclusion de son étude.



UBS maintient également son conseil à Achat sur le titre et relève son objectif de cours à 205 francs suisses (contre 196 francs suisses). Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de progression de 20% pour le titre du groupe de luxe helvétique, la valeur favorite d'UBS dans le secteur.



UBS estime que les ventes du troisième trimestre confirment la tendance cyclique à la hausse des bénéfices.



L'analyste souligne que les ventes du troisième trimestre ont dépassé les attentes, grâce à la forte croissance du secteur de la joaillerie et aux signes de reprise chez les horlogers spécialisés, confirmant ainsi la tendance cyclique à la hausse des bénéfices.



"Les ventes du groupe au troisième trimestre, à 6 399 millions d'euros, ont augmenté de 2 % par rapport aux prévisions de 6 259 millions d'euros (UBSe 6 291 millions d'euros), avec une croissance organique des ventes de +11 % contre +7 % prévu (UBSe +10 %)" note UBS dans son étude du jour.



"Au troisième trimestre, l'activité Maisons de Joaillerie ont enregistré une croissance organique des ventes de +14 % contre +10 % prévu (UBSe +12 %)" rajoute le bureau d'analyse.



HSBC a aussi confirmé son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 220 francs suisses. L'analyste estime que les résultats du troisième trimestre, supérieurs aux attentes, ont été en grande partie atténués par un contexte de change plus difficile.



"Le groupe a réalisé une performance convaincante face à la concurrence, mais nous pensons que la croissance exceptionnelle des ventes de Cartier ne semble pas près de s'arrêter, selon nous" indique HSBC dans son étude.



"Le chiffre d'affaires, la maîtrise des coûts, l'amélioration de la culture d'entreprise et la pertinence des bijoux contribuent tous à justifier une valorisation plus élevée qu'auparavant" souligne le bureau d'analyse.