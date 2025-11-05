Oddo BHF maintient sa recommandation à Surperformance avec un objectif de cours inchangé de 128 E après la publication des chiffres trimestriels.
Le chiffre d'affaires a atteint 948 MEURe au 3ème trimestre, soit -2,1% et +3,1% à tcc. avec la Microbiologie à +2,2% (contre +3,3% au 1er semestre), la Biologie Moléculaire à +4% (contre +18% au 1er semestre) et les Applications industrielles à +9,1% (+9,7% au 1er semestre).
A 9 mois, le chiffre d'affaires se monte à 2 991,9 MEUR (+4,2% et +7,3% à tcc.).
bioMérieux a ajusté à la baisse sa guidance à une croissance organique du chiffre d'affaires désormais attendue entre 5,5% à 6,5% (contre +6% à +7,5%) et un ROC attendu à +12% à +18% à tcc.
Oddo BHF estime que le chiffre d'affaires du 3ème trimestre ressort sous les attentes (consensus : 951-1034 MEURe et médiane à 975 MEURe - Oddo BHF : 997 MEURe).
'Il se caractérise surtout par i/ un organique à +3% au T3, moins dynamique que le S1 (S1 25 :+9,4%), ii/ la poursuite de la baisse à deux chiffres des ventes en Chine (-15% ?) et par un recul de 8% des ventes de panels respiratoires BIOFIRE® (faible activité épidémiologique)' souligne l'analyste.
Selon l'analyste, les signaux de profitabilité sont bons (preuve de la bonne exécution du plan GO 2028), mais les ventes apparaissent comme impactées et une source d'altération de la visibilité à court terme.
Stifel maintient également son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 25 E après le point d'activité du groupe.
L'analyste relève que bioMérieux a publié un recul de 3 % du chiffre d'affaires.
'Bien que ceux-ci incluent une révision à la baisse de 50 à 100 points de base de la croissance du chiffre d'affaires et que le consensus soit revu à la baisse de 100 points de base, la réitération des prévisions de croissance du cEBIT laisse entendre que les estimations du BPA ne devraient pas beaucoup changer' indique Stifel dans son étude.
Selon l'analyste, le marché pourrait adopter une position très prudente dans un premier temps concernant les tendances saisonnières en matière de maladies respiratoires, et que le titre pourrait reculer davantage que la baisse du chiffre d'affaires (environ 3 %).
'Nous pensons que la performance dépendra ensuite de la capacité à expliquer que les prévisions intégrées sont prudentes' rajoute Stifel en conclusion.
Invest Securities relève sa recommandation sur le titre passant à l'achat (contre neutre) avec un objectif de cours de 124 E. L'analyste estime que la valorisation est redevenue attractive.
L'analyste estime que la publication du 3ème trimestre est légèrement décevante, pénalisée par une contreperformance du Diagnostic Moléculaire, liée à une saison grippale plus tardive.
'En revanche, le rythme soutenu des installations de BIOFIRE et SPOTFIRE est rassurant'.
Invest Securities souligne que le groupe a légèrement abaissé sa prévision de croissance du fait du retard sur la saison grippale, alors que l'objectif d'EBITA est inchangé.
Selon l'analyste, le sensibilité naturelle de l'activité aux cycles épidémiques ne remet pas en cause la robustesse de l'activité à moyen terme, avec des objectifs 2028 qui ont été confirmés.
'Enfin, une épidémie grippale plus intense n'est pas à exclure aux États-Unis, en raison de la faiblesse historique de la couverture vaccinale' rajoute le bureau d'analyse.
bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des systèmes permettant dans le domaine clinique, à partir d'un prélèvement biologique (sang, salive, urine, etc.), le diagnostic de maladies infectieuses (notamment VIH, tuberculose et infections respiratoires), de cancers et de pathologies cardio-vasculaires. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- applications cliniques (84,8%) : dans le domaine industriel, le contrôle microbiologique d'échantillons de produits finis ou en cours de fabrication ou de l'environnement, principalement dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ;
- applications industrielles (15,2%).
Les systèmes de diagnostic du groupe sont composés de trois éléments et de services associés : des réactifs, des instruments (ou plateformes ou automates), des logiciels et des services.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,9%), Amérique du Nord (45%), Asie-Pacifique (16,5%) et Amérique latine (6,6%).
