Le Buy & Hold est souvent présenté comme un antidote aux coûts de transaction, au market timing et aux biais comportementaux. Sur un portefeuille large et diversifié, l'argument est robuste : se laisser porter par la prime de risque action à long terme a rémunéré la patience des investisseurs.

Mais cette description agrégée masque deux réalités essentielles pour qui détient des titres vifs :

D'une part, l'espérance de performance au niveau de l'indice résulte d’une distribution extrêmement asymétrique des performances individuelles : une minorité de grands gagnants crée l'essentiel de la richesse boursière nette ; la majorité des actions individuelles ne surperforment pas les T-Bills sur leur vie entière. Bessembinder le démontre : sur de longues périodes, une petite fraction des titres explique la quasi-totalité de la création de richesse nette, tandis qu’une majorité d’actions sous-réalise par rapport aux placements monétaires. Cette propriété statistique ("forte asymétrie" et "survie des gagnants") explique qu'un Buy & Hold discipliné sur un indice diffère radicalement d’un Buy & Hold sur titres individuels.

D'autre part, la promesse d’une moindre volatilité à l’horizon est plus fragile qu’on ne le croit lorsque l’on raisonne du point de vue de l’investisseur réel, confronté à l’incertitude des paramètres (prime de risque, persistance des facteurs, régimes de marché). Pastor et Stambaugh montrent que l’incertitude sur les paramètres annulera souvent, en pratique, le bénéfice de la moyenne-réversion : la variance prédictive de long terme peut être supérieure à la variance de court terme, ce qui rend l’expérience vécue du Buy & Hold moins lisse que dans les manuels.

Le long terme n'absout pas tout : cycles, disruptions et thèses périmées

La grande tentation du Buy & Hold est d’ériger la patience en dogme qui invaliderait toute révision de thèse. Or, trois remarques viennent apporter de la nuance à cette méthodologie.

La première tient à la prévisibilité conditionnelle des rendements : sans verser dans le market timing agressif, l'histoire montre que certaines variables, notamment les ratios prix-dividendes et prix-bénéfices (P/E ratio), portent de l’information sur les rendements ultérieurs. Campbell & Shiller ont formalisé cette relation dans un cadre de valorisation intertemporelle : le ratio dividende/prix reflète à la fois les anticipations de croissance des dividendes et la variation des taux d’actualisation, et sa dynamique aide à comprendre les régimes de rendement futurs. Pour un Buy & Hold, la leçon est de pondérer sa confiance et évaluer la sensibilité de la thèse aux conditions de valorisation.

La deuxième concerne la dynamique disruptive et la concentration croissante de la création de richesse : l’économie contemporaine affiche des phénomènes winner-take-most ou winner-take all, souvent amplifiés par les réseaux et l’IA. Sur données longues, Bessembinder trouve qu’une poignée de firmes explique une part disproportionnée de la richesse actionnariale nette ; autrement dit, s’obstiner à tenir une entreprise structurellement disloquée par l’innovation revient à confondre patience et complaisance. Les travaux récents sur la "creative destruction" et la structure de production, y compris la destruction créatrice verticale dans les réseaux d’approvisionnement, éclairent ce risque spécifique : des chocs de productivité côté fournisseurs peuvent dévaloriser les actifs en place des clients, modifiant le bêta et la prime de risque attendue en profondeur.

La troisième touche aux comportements de marché. À moyen terme, les excès de prix peuvent persister : le momentum à 3-6-12 mois (cf : Jegadeesh & Titman) coexiste avec des renversements à plus long terme (cf : De Bondt & Thaler). Cela signifie qu’un Buy & Hold sur titres individuels peut traverser des périodes prolongées où laisser courir n’est pas synonyme d’optimalité, surtout si la thèse fondamentale s’érode en silence.

Patience vs complaisance : la frontière opérationnelle

Tracer la frontière entre patience et complaisance n'a rien d'ésotérique si l’on distingue deux plans : la thèse et le prix. La patience s'exerce sur la thèse : si la logique économique reste intacte, l'horizon d'investissement protège l’investisseur des turbulences. La complaisance surgit quand la thèse n’est plus falsifiable (réfutable, vérifiable, testable si vous voulez) — parce qu’elle n’énonce plus de conditions claires d’invalidation — ou qu’elle s’accommode d'une dérive silencieuse des fondamentaux. L’enjeu n’est pas vendre parce que ça baisse, mais vendre parce que les conditions qui rendaient l’investissement attractif ont cessé d’être vraies.

Ce distinguo se traduit en pratique par une "thèse d’investissement falsifiable" : un énoncé clair des mécanismes qui créeront la valeur (unit economics, avantages compétitifs, trajectoires de marge/ROIC, voie de monétisation), assorti de conditions d’invalidation observables à échéances définies. Une thèse falsifiable ne garantit pas la réussite ; elle garantit la possibilité d’un apprentissage. Elle fixe des "kill criteria" mesurables : perte d’un client clé ou d’un brevet, rupture constatée du pricing power, inflexion durable du FCF, dégradation relative vs pairs non expliquée par le mix, ou encore apparition d’un concurrent avec économie d’échelle supérieure.

C'est aussi ainsi que l’on évite deux pièges comportementaux bien documentés :

la disposition (vendre trop tôt ses gagnants, garder trop longtemps ses perdants) et

l’excès de confiance.

Le chercheur Odean, sur des milliers de comptes individuels, montre que la rotation excessive détruit de la performance et que les particuliers réalisent davantage leurs gains que leurs pertes, deux symptômes d’un pilotage émotionnel.

La falsifiabilité n’est pas un formalisme théorique : elle force l’investisseur à articuler ex-ante ce qui doit se passer et dans quel délai. Elle convertit la patience en posture active : on attend, mais pas n’importe quoi, ni à n’importe quel prix, ni pendant une durée indéterminée.

Réévaluer sans paniquer

Réévaluer une position ne signifie pas adopter un market timing fébrile. Il s’agit d’appliquer, sobrement, une mise à jour bayésienne : confronter les nouveaux faits à la distribution attendue par la thèse, ajuster la probabilité qu’elle soit correcte, et recalibrer la taille de la position en conséquence. La littérature sur l’investissement bayésien insiste sur deux bénéfices : l’intégration explicite du risque d’estimation et l’actualisation cohérente des croyances lorsque l’information arrive. Concrètement, un investisseur peut associer à chaque thèse des niveaux de conviction dont la somme est contrainte par le risque global, et moduler l’exposition lorsque des évidences contredisent le scénario central, plutôt que de tenir coûte que coûte.

Dans cette logique, le prix n'est pas la vérité, mais un signal bruité. La recherche académique suggère que certains signaux agrégés (momentum à court/moyen terme, valorisation relative, qualité des cash-flows) contiennent de l’information exploitable, avec prudence : les primes se tassent après publication et arbitrage (cf : McLean & Pontiff), et la variabilité des paramètres rend les inférences instables sur très longue période (cf : Pastor & Stambaugh). La discipline consiste alors à hiérarchiser les signaux : la falsification d'un fait central l’emporte sur un mouvement de prix isolé ; un faisceau de dégradations (exemples : marge, conversion FCF, parts de marché) a plus de poids qu’une révision unique.

Quand remettre en question une position de long terme ?

La réponse tient en quatre situations types, toutes documentées, de près ou de loin, par la littérature.

Premièrement, lorsque les faits invalident les piliers causaux de la thèse. Un avantage de coûts supposé durable s’évapore si un concurrent obtient un choc de productivité ou un accès privilégié à un intrant clé ; les travaux sur la "destruction créatrice" dans les chaînes de production montrent comment des améliorations chez un fournisseur peuvent « dévaloriser » les actifs en place des clients, ce qui rebat le bêta et l’espérance de rendement de l’émetteur détenu. Ici, persister « par principe » revient à refuser l’évidence. Deuxièmement, lorsque la thèse nécessite des hypothèses de plus en plus héroïques sur la valorisation. Les modèles de Campbell & Shiller invitent à distinguer croissance des dividendes attendue et taux d’actualisation implicites : si la totalité de la performance espérée tient à une poursuite de la baisse des taux d’actualisation, la marge d’erreur rétrécit dangereusement. C’est particulièrement vrai en régimes de taux réels redevenus positifs, où le coût du capital remonte le long de la structure. Troisièmement, lorsque l’émetteur glisse dans la majorité silencieuse des non-gagnants. Les résultats de Bessembinder sont implacables : la plupart des titres individuels ne battent pas les T-Bills sur leur vie boursière ; quelques-uns font tout le travail. S’obstiner au nom du long terme dans un titre qui ne montre aucun des traits des gagnants multi-décennaux (croissance du revenu économique, avantage cumulatif, discipline d’allocation du capital) revient à parier contre les bases de taux d’occurrence ( base rates ). Quatrièmement, lorsque la volatilité "à l’horizon" excède la capacité de l’investisseur à tenir sa position. Sur le papier, la moyenne-réversion apaise la variance à long terme ; mais l’incertitude paramétrique peut rendre l’expérience plus heurtée que prévu. Mieux vaut réduire l’exposition (sans capituler) que de s’installer dans une zone de douleur qui conduira à une vente contrainte au pire moment.

Trois erreurs récurrentes qui font basculer de la patience vers la complaisance

La première erreur est de confondre horizon et certitude : long terme ne signifie pas risque qui s’évapore. L’investisseur ajoute souvent, sans le dire, une hypothèse de stabilité des régimes. La littérature prévient : l’incertitude sur les paramètres domine, et la variance à long terme peut ne pas baisser pour l’investisseur réel. La deuxième est de raisonner au cas particulier en ignorant les bases de taux. L’inférence narrative ("cette entreprise est exceptionnelle") écrase les statistiques de classe (Combien d’entreprises maintiennent un ROIC durablement supérieur au coût du capital ? Quel est le taux d’échec des roll-ups ? Quelle est la distribution historique des marges dans ce sous-secteur ?). Revenir aux " base rates " stabilise la décision et rend la thèse vérifiable (cf : Mauboussin ). La troisième est comportementale : garder ses perdants trop longtemps et vendre ses gagnants trop tôt, ce que la littérature qualifie d'"effet de disposition". À défaut d’un protocole de falsification, on "attend que ça remonte" (aversion à la réalisation des pertes) et l’on "prend ses profits" trop tôt sur les rares gagnants qui auraient compensé les nombreuses positions médiocres. Les travaux d'Odean sont devenus classiques sur les données de comptes de particuliers ; la conséquence économique est nette : la rotation motivée par ces biais détruit de la performance.

Ce que doit contenir une thèse de long terme

Une thèse d’investissement énonce :

le mécanisme de création de valeur (comment l’entreprise transforme un avantage en flux de trésorerie actualisés) ; les "variables-tests" et leurs bandes : marges, ROIC - WACC, conversion FCF, churn, pricing power, discipline d’allocation de capital ; les jalons temporels (T + 6 mois : lancement produit / T + 12 mois : part de marché / T + 24 mois : profitabilité unitaire) ; les kill criteria, objectif et mesurables ; les "canaux de réfutation" indépendants du prix, pour éviter de se faire piloter par la volatilité. La falsifiabilité ne demande pas de mettre un stop mécanique – les études sur les stop-loss montrent d’ailleurs que leur valeur dépend du régime sous-jacent : sous hypothèse de marche aléatoire, les stop-loss binaires réduisent l’espérance de rendement ; en présence de momentum, ils peuvent ajouter de la valeur – mais d’accepter que toute thèse est un pari probabiliste révisable.

Un protocole de réévaluation sans panique

Réévaluer, c’est d’abord observer. Programmez des "revues de thèse" périodiques et évènementielles. Périodiques : tous les trimestres, relire la thèse à la lumière des faits nouveaux ; évènementielles : M&A, retrait de produit, changement réglementaire, perte d’un client clé, signal de réseau d’approvisionnement. Chaque revue suit la même trame : Que prédisait-on ? Qu'a-t-on observé ? Qu’est-ce que cela implique pour P(t), la probabilité que la thèse soit vraie ? L'ajustement se traduit en taille de position, pas nécessairement en binaire "on/off". La recherche financière souligne l'intérêt de l'actualisation probabiliste pour gérer l’incertitude d'estimation et limiter les à-coups décisionnels.

Ensuite, mesurer l’alternative : si la thèse est dégradée et qu'une autre opportunité affiche une espérance de rendement ajustée du risque supérieure et mieux étayée, le coût d’opportunité doit peser dans la décision. Rester investi "par inertie" est une forme de complaisance. Et parfois, sortir de sa position permet d'observer avec plus d'objectivité la situation ("de l'extérieur").

Enfin, accepter l’idée que l’information contenue dans les prix n'est ni nulle, ni toute-puissante. Les régularités documentées (momentum à 3–12 mois, renversements à horizon pluriannuel, information des primes de valorisation) invitent à intégrer les prix comme des "modérateurs" de conviction, sans en faire un pilote unique. McLean & Pontiff, en particulier, montrent que la diffusion des anomalies par la littérature et l'arbitrage réduit leur rentabilité post-publication : l'investisseur doit s’attendre à des primes plus modestes que celles des backtests.

Construire des garde-fous : process, rebalancing et diversification des causes de succès

Le meilleur antidote à la complaisance est un processus.

Trois briques sont particulièrement efficaces :

La première est la diversification "des causes de succès". Puisque la distribution des rendements individuels est fortement asymétrique, capter les rares grands gagnants suppose de ne pas s’enfermer dans une trop forte concentration non justifiée par l’information, et d’accepter de laisser courir les positions qui confirment leur thèse. Les résultats de Bessembinder éclairent ce point : si quelques titres font l’essentiel du travail, un portefeuille trop étroit risque de "manquer" le 2-3 % de champions multi-décennaux. La deuxième est le rebalancing discipliné. Il ne s’agit pas d’une panacée mécanique – son "bonus" dépend des corrélations, des volatilités relatives et des coûts – mais la littérature empirique montre qu’un rebalancing raisonnable améliore souvent le profil risque/rendement face au pur Buy & Hold sur classes d’actifs, en particulier lorsque les actifs présentent volatilités élevées et corrélations faibles. L’intérêt, au-delà de la mathématique, est comportemental : il crée une règle ex-ante qui limite les décisions impulsives ex-post. La troisième est la checklist, qui transforme la falsifiabilité en routine. Une checklist d’entrée et de suivi exige : thèse causale claire, variables-tests et fourchettes, jalons, risques spécifiques et « pré-mortem », plan d’allocation du capital de l’émetteur, scénarios de sortie. Loin du fétichisme, cette discipline vise à contrer nos biais (excès de confiance, aversion aux pertes, ancrage), bien identifiés par la littérature en finance comportementale. (Voir les recueils de base rates et travaux appliqués de Mauboussin.)

Cas pratique : transformer une thèse en protocole falsifiable

Supposons une position long terme dans une entreprise de logiciels B2B à modèle d’abonnement.

La thèse d’origine postule :

un avantage d’intégration qui verrouille le client,

une croissance durable à deux chiffres sur la base d’un TAM ( total adressable market ) sous-pénétré,

un levier opérationnel convertissant la croissance en FCF ( free cash flow ).

Falsifiabilité : on spécifie des seuils de churn net, de NRR (net revenue retention), de coût d’acquisition (CAC) vs LTV, et des fourchettes de marge brute. On fixe des jalons : à 12 mois, NRR ≥ 115 % ; à 24 mois, FCF positif ; perte de deux intégrations clés = alerte rouge. On intègre des signaux de prix en « modérateurs » : si, malgré le respect des jalons, le titre sous-performe fortement avec des pairs qui surperforment, on réexamine la thèse pour détecter un facteur omis (par exemple, une érosion de pricing power liée à une innovation de plateforme chez un fournisseur). Le dimensionnement de position est relié à la conviction : une dégradation partielle ramène l’exposition, sans liquidation panique.

Les limites structurelles du Buy & Hold sur titres vifs : ce que dit la data

Rassemblons les fils. La première limite tient à la distribution des résultats : un petit nombre de titres produit la majeure partie de la surperformance nette vs T-Bills. Tenir longtemps un mauvais cheval ne transforme pas un perdant structurel en gagnant ; la patience ne change pas la base de taux. La deuxième limite est l’instabilité des paramètres : l’investisseur réel ne vit pas la moyenne-réversion "en moyenne", mais au travers d’un voile d’incertitudes qui peut amplifier le risque de long terme. La troisième limite est comportementale : nous tendons à couper nos fleurs et à arroser nos mauvaises herbes, à sur-trader quand nous devrions attendre, et à tenir quand nous devrions accepter l'invalidation. La quatrième limite est macro-micro : même si l’ERP est positive à long terme au niveau agrégé, rien ne garantit qu’une entreprise particulière conservera son avantage économique pendant la durée de détention envisagée ; la destruction créatrice redistribue les cartes à un rythme difficile à anticiper. L’ensemble plaide pour un Buy & Hold nuancé : tenir ses gagnants qui confirment la thèse, et savoir sortir de ses perdants qui l’infirment.

La pratique du Hold & Test

Le bon long terme n'est pas Buy & Hold, mais Hold & Test : on s’engage pour longtemps, mais on teste sans relâche la validité causale de sa thèse et son adéquation au prix payé. On accepte que les marchés offrent des signaux informatifs mais imparfaits ; on exploite des règles qui encadrent la décision (rebalancing pragmatique, dimensionnement par conviction, checklist) et on s’impose des critères d’invalidation visibles à l’avance. C’est ainsi que l’on reste patient sans devenir complaisant : en rendant nos convictions falsifiables, nos processus explicites, et nos mises à jour calmes, progressives, probabilistes.

Références :