les animaux en bonne compagnie

La belle progression des résultats de l'entreprise allemande ne prend pas le marché par surprise, car la teneur globale avait déjà été communiquée. En revanche, les détails apportés par la publication du jour rendent les analystes encore plus confiants sur les perspectives. "Globalement, c'est une très solide publication de résultats, qui montre que Zooplus continue à croître fortement et que la société a atteint un nouveau niveau de qualité de chiffres", se réjouit Baader Helvea, acheteur avec un objectif de 200 EUR. Ce qui impressionne fortement, c'est le taux de rétention qui est monté à 97 %, contre 91 % un an plus tôt. Cela ne fait que renforcer le niveau extrêmement élevé de loyauté de la clientèle, insiste l'analyste, qui ajoute que la rentabilité des marques internes est supérieure à celle des autres marques vendues, alors qu'elles affichent des taux de croissance de 32% sur neuf mois : la rentabilité devrait ainsi continuer à croître.

Liberum est également conforté dans sa recommandation à l'achat et dans son objectif de cours à 220 EUR. Comme son homologue de Baader Helvea, l'analyste en charge du dossier est impressionné par le taux de loyauté de la clientèle, et met aussi en avant la dynamique de la nouvelle clientèle. "Le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires de 0,5 fois se compare avec une moyenne des concurrents qui dépasse 2 fois, ce qui se révèle être trop bon marché pour une activité de vente en ligne de rupture avec un modèle bien investi et premium dans un monde post Covid-19", résume Liberum.

Vaccin ou pas, nous conservons notre confiance dans ce qui a le potentiel de devenir la référence du secteur en Europe.