Avec une seule baisse au cours des sept dernières séances, la bourse américaine a repris sa course effrénée aux records, en se rapprochant de nouvelles marques symboliques. Les 7 000 points pour le S&P 500 (il manque 1,8%) et les 26 000 points pour le Nasdaq 100 (encore un effort de 0,7%). Même la barre mythique des 50 000 points commence à être envisagée pour le Dow Jones, qui devra toutefois encore gagner 5,1%. Le vénérable indice peut tout aussi bien commencer par viser le cap des 48 000 points, qui nécessitera à peine 1% de gains. Constitueront-ils des caps de Bonne Espérance pour le marché, ou des caps Horn ? C'est toujours la question principale. Nos grands-parents auraient dit "la question à 1 million de dollars", nos parents "la question à 1 milliard de dollars". Pour nous, ce serait plutôt la question à plusieurs milliers de milliards de dollars, tant les montants actuellement en jeu sont énormes.
Il y a pas mal de bons papiers qui sortent depuis plusieurs mois sur la comparaison entre l'essor d'internet dans les années 90 et la période actuelle. Il y a 30/35 ans, le développement du numérique avait abouti à une envolée spectaculaire des marchés avant une explosion de la fameuse bulle spéculative. Déjà à l'époque, les gens parlaient de bulle, de crise et remettaient en cause la maxime de John Templeton selon laquelle les mots les plus dangereux de la finance sont "cette fois, c'est différent". Alors, est-ce que l'essor de l'IA depuis 2023 est comparable ou différent de l'essor d'internet dans les années 90 ? Derrière cette question, il y en a évidemment une autre : est-ce que les marchés vont finir par plonger ? Vraiment plonger je veux dire : pas comme au cours des 17 dernières années, où les chutes ont été assez rapidement gommées. Mais plutôt comme en 2000 aux Etats-Unis. Deux exemples pour illustrer l'ampleur de la chute. Primo, quand la crise des subprimes a fait chuter les indices à partir d'août 2008, le Nasdaq 100 évoluait encore 60% en dessous du niveau de son pic de mars 2000. Secundo, il a fallu plus de 15 ans à ce même Nasdaq 100 pour renouer avec son niveau de mars 2000 (c'était en mai 2015 je crois). C'est ce genre de débâcle qui serait terrible pour les investisseurs. Tant que les indices reprennent relativement rapidement ce qu'ils ont perdu, les conséquences restent relativement limitées.
L'autre enseignement de l'explosion de la bulle spéculative de 2000, c'est qu'en dépit du sang de startup qui badigeonnait les murs un peu partout dans le monde, la tech américaine a gagné. L'écosystème de la Silicon Valley existait déjà, mais sa mainmise sur le monde date de cette époque. Une mainmise qui a toutes les chances de se renforcer au regard des montants investis depuis des mois dans les technologies et les capacités d'intelligence artificielle. Et qui risque de perdurer, même si les marchés financiers connaissent des à-coups dans les mois à venir.
L'accélération récente de Wall Street, qui repose en partie sur l'espoir d'un compromis commercial entre la Chine et les Etats-Unis dans les jours qui viennent, a laissé l'Europe sur place. Le Stoxx Europe 600 avait un peu grignoté son retard au cours des dernières semaines, mais il n'a pas suivi le rythme. Il reste sur un honorable +13,8% depuis le 1er janvier, mais le Nasdaq 100 est désormais à +22,9%.
Pendant que le marché américain continue à acheter la nouvelle d'un apaisement avec Pékin, Donald Trump a démarré sa visite en Asie, dont le point d'orgue est une rencontre avec Xi Jinping en Corée jeudi. Le Président américain a consacré pas mal de temps à renforcer les liens économiques avec le Japon.
Cette journée de mardi, faible en indicateurs macroéconomiques mais déjà riche en résultats d'entreprises (Novartis, BNP Paribas, HSBC, Air Liquide, Visa, PayPal, UnitedHealth…), servira de mise en bouche avant un programme bien plus dense dès demain, avec la décision de la Fed sur ses taux et les résultats de Microsoft, Alphabet et Meta. Pendant ce temps, l'or fait moins recette et repasse sous la barre des 4 000 USD l'once, pendant que le cuivre monte au zénith sur fond de demande accrue pour alimenter l'ogre IA.
Les marchés d'Asie et du Pacifique n'ont pas suivi la hausse de Wall Street. Ils évoluent tous dans le rouge en clôture ou en fin de parcours. L'Australie, le Japon et Hong Kong perdent autour de 0,5%. Les indicateurs avancés européens sont mitigés.
Le CAC40 démarre à -0,24%. Le SMI recule de 0,5% à 12 462 points. Le Bel 2 lâche 0,3% à 4 978 points.
Les temps forts économiques du jour
Sevrés de données macros américaines, les investisseurs seront hyper attentifs aux chiffres de l'inflation de septembre qui seront publiés à 14h30. Les indicateurs PMI flashs des grandes économies publiés en matinée serviront à faire monter la pression. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1665 USD
- Once d'or : 3 978 USD
- Brent : 64,65 USD
- Spread Bund / OAT : 80 points (-0,8%)
- VIX : 15,8 (-0,6%)
- 10 ans US : 3,979%
- Bitcoin : 113 994 USD
Les principaux changements de recommandations
- Airbus : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 198 à 223 EUR.
- Ayvens : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 11,10 EUR.
- Bakkafrost : Norne Securities AS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 410 NOK à 500 NOK.
- Bechtle : Cantor Fitzgerald passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 43 EUR.
- Big Yellow Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 1092 à 1191 GBX.
- Bureau Veritas : Citi reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 29,40 à 29,75 EUR. Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 36 à 34 EUR.
- Clariane : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 5,55 à 5,10 EUR.
- Dassault Systèmes : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 40 à 31,40 EUR.
- EDP - Energias De Portugal : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4,65 EUR à 4,60 EUR.
- EDP Renováveis : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 13,85 EUR à 12,95 EUR.
- Eni : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 16,30 EUR à 16,50 EUR.
- EQT : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 350 SEK.
- EssilorLuxottica : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 305 à 340 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 13,35 EUR à 14,20 EUR.
- HOLCIM : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 72 à 77 CHF.
- Hermès International : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 2295 à 2270 EUR.
- Imerys : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 27 à 22 EUR.
- Kalmar : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 39 EUR.
- Kemira : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 20,50 à 21,50 EUR.
- Lonza Group : Bank Vontobel AG reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 690 à 700 CHF.
- Nokia : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4,50 à 6,60 EUR.
- Partners Group Holding : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 1290 CHF.
- Puma : AlphaValue/Baader Europe initie la couverture avec une recommandation d'alléger et un objectif de cours de 22,20 EUR.
- Rexel : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 28 à 38 EUR.
- Sagax : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 233 SEK.
- SGS : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 95 à 103 CHF.
- Sika : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 183 à 160 CHF. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 248 à 193 CHF.
- Soitec : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 45 à 40 EUR.
- Solvay : Berenberg passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 28 à 24 EUR.
- Valeo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,80 à 10,35 EUR.
- Vinci : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 173 à 180 EUR.
- Virbac : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 409 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Parmi les résultats du jour :
- BNP Paribas affiche des résultats du T3 grevés par les provisions et l'intégration d'AXA IM.
- Air Liquide affiche des revenus en hausse de 1,9% en comparable au T3.
- Capgemini relève sa prévision de croissance annuelle après un T3 meilleur que prévu.
- Danone enregistre une croissance organique tirée par la Chine au T3.
- Amundi revendique une collecte nette supérieure aux attentes au T3 avec les ETF et l'Asie.
- Airbus serait en train de retarder l'assemblage de plusieurs A220 à cause de souci de chaîne d'approvisionnement, selon Reuters.
- TotalEnergies et le saoudien AEW remportent un projet solaire de 400 MW en Arabie Saoudite.
- Sanofi place 3 milliards de dollars d'emprunts obligataires.
- Gecina acquiert des bureaux dans Paris pour 135 millions d'euros.
- JCDecaux remporte le contrat du mobilier urbain publicitaire de Barcelone pour 10 ans.
- Daniel Kretinsky s'apprête à réinjecter 500 millions d'euros dans Casino pour que les hedge funds renoncent à une partie de leur créances, selon La Lettre.
- Entech construit une centrale de stockage d'énergie en partenariat avec Eiffage Energie Systèmes.
- Sidetrade réalisé l'acquisition définitive d'ezyCollect.
- Hoffmann Green Cement signe un partenariat stratégique avec Korenn Immobilier.
- Sirius Media signe un partenariat avec la plateforme Equisafe pour la gestion et la valorisation de ses cryptoactifs.
- Europlasma tire de nouvelles convertibles.
- Les principales publications du jour : Séché, M6 Métropole Télévision, Lumibird, Vétoquinol, Clariane, Compagnie des Alpes, Interparfums, Haulotte, BigBen, Nacon, Memscap, Assystem, Invibes… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Parmi les résultats du jour :
- Les immatriculations de véhicules neufs en Europe en hausse de 11% en septembre, selon l'ACEA.
- BAE Systems va récupérer 4,6 milliards de livres sterling de revenus dans le cadre du contrat de vente de 20 Eurofighter Typhoon à la Turquie.
- BT Group explore une nouvelle marque de téléphonie mobile pour s'attaquer à ses concurrents à bas prix, selon le FT.
- UBS sollicite une licence bancaire aux Etats-Unis pour accélérer sa croissance dans la gestion de fortune. Par ailleurs, un ancien trader réclame 400 millions de dollars à UBS dans l'affaire de manipulation du Libor.
- Nvidia et Deutsche Telekom vont bâtir un centre de données d'un milliard d'euros pour SAP.
- Des actionnaires de Galderma, dont EQT, placent un nouveau paquet de titres.
- Domino's Pizza Enterprises dément avoir un contact avec Bain Capital en vue d'un rachat.
- Roche annonce des résultats positifs de l'essai de médicaments contre le syndrome néphrotique idiopathique.
- Banijay annonce le rachat de Tipico pour une valeur d'entreprise de 4,6 MdsEUR.
- Les principales publications du jour : Novartis, Ferrovial, Amrize, Moncler, Edison, HSBC, Alfa Laval, Royal KPN, Wärtsilä, Symrise, Iberdrola, Anglo American, ASM International, Logitech…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs trimestriels : Celestica (+10%), Universal Health (+6%)…
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Waste Management (-3,4%)…
- Séance de flambée pour Qualcomm après avoir annoncé le développement d'une puce pour rivaliser avec Nvidia.
- Amazon prévoirait de licencier jusqu'à 30 000 personnes dans ses fonctions support, selon Reuters.
- Skyworks Solutions serait en pourparlers pour racheter son concurrent Qorvo, selon The Information.
- Google va financer le redémarrage d'une centrale nucléaire de Nextera pour alimenter son IA.
- Paramount Skydance va supprimer environ 1 000 postes.
- Les principales publications du jour : Visa, Nextera, PayPal, UnitedHealth, United Parcel Service, Regeneron, Booking, Mondelez International…
D'Asie et d'ailleurs
- WiseTech plonge de 16% à Sydney après avoir été visée par une enquête pour délit d'initié.
- CSL reporte la scission de sa division vaccins et révise à la baisse ses prévisions de bénéfices face à la chute de la vaccination aux Etats-Unis.
- Foxconn va investir jusqu'à 1,4 MdUSD dans l'infrastructure d'informatique en nuage d'Ai Compute.
- Nidec boit encore la tasse avant sa sortie du Nikkei 225.
- Samsung SDI en pertes au T3.
- Les principales publications du jour : Advantest, ZTE Corporation, CGN Power, Adani Green Energy, China Southern Airlines, Samsung SDI, Tsingtao Brewery…
Lectures
