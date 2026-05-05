Les armes parlent, les marchés se dispersent

Dans un contexte de regain de tensions dans le détroit d'Ormuz, les marchés européens évoluent en ordre dispersé. Francfort signe la plus forte progression du Vieux Continent et s'adjuge 1,04% devant Paris (+0,63% à 8 026 points). En revanche, Londres, de retour après un week-end prolongé, abandonne près de 1%.

Après plusieurs semaines de cessez-le-feu, la situation s'est à nouveau tendue dans le détroit d'Ormuz, toujours soumis à un double blocus irano-américain. Hier, un navire de guerre de l'US Navy a été contraint de faire demi-tour après des tirs de semonce iraniens, alors qu'il comptait s'engager dans le détroit.



Et il ne s'agit pas d'un évènement isolé : un navire sud-coréen a aussi été pris pour cible et des drones iraniens ont frappé un terminal pétrolier aux Emirats arabes unis. En réaction, Donald Trump a annoncé que son armée avait détruit dans la nuit "sept petites embarcations" dans le détroit d'Ormuz.



Cette reprise des hostilités intervient alors que l'Iran a fait savoir que le "Project Freedom" des Etats-Unis visant à rétablir le passage dans le détroit en accompagnant les navires risquait d'aggraver les tensions régionales. Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi a rappelé qu'"il n'exist[ait] pas de solution militaire à une crise politique" et a mis en garde Washington contre un risque d'enlisement du conflit.



Les cours du pétrole sous surveillance



"Nos ennemis doivent savoir que le golfe Persique n'est pas un terrain pour l'imposition unilatérale de volontés étrangères, mais une partie intégrante du système des interactions internationales", a ajouté Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique.



Par conséquent, les cours du pétrole restent toujours à des niveaux très élevés, avec un baril de WTI autour de 104 dollars (-0,6%) et un baril de Brent autour de 113,1 USD (-0,9%).



Malgré le niveau des cours de l'or noir, Goldman Sachs se veut rassurante, indiquant que les stocks mondiaux sont "encore confortables", avec plus de 101 jours de demande mais prévient tout de même qu'ils sont "en baisse rapide". La banque évoque notamment des tensions sur les produits raffinés comme le naphta, le GPL et le kérosène.



"Des risques de pénurie émergent en Asie et en Europe, avec des stocks de kérosène européens susceptibles de passer sous un seuil critique dès juin", expliquent en substance les analystes.



Les valeurs en mouvement



A mi-séance, l'indice phare parisien, le CAC 40, est tiré par Orange (+2,6%), qui profite d'un relèvement de Goldman Sachs, qui passe de "neutre" à "acheter" avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 21,60 EUR. Schneider Electric (+2,4%) et Eiffage (+2%) complètent le podium.



Ailleurs en Europe, AB InBev s'adjuge 7%, porté par un premier trimestre supérieur aux attentes, marqué par le retour de la croissance des volumes (+1,2%). Le marché retient aussi la progression de l'EBITDA et du BPA sous-jacent, ainsi que la confirmation des objectifs 2026, avant un exercice soutenu par les grands événements comme la Coupe du Monde de la FIFA.



UniCredit progresse aussi de près de 5%, soutenue par un bénéfice net trimestriel record de 3,2 MdsEUR pour le premier trimestre 2026. Ce résultat, en hausse de 16% sur un an, dépasse largement les attentes du marché, qui tablaient sur environ 2,7 MdsEUR. Le groupe bancaire italien a également relevé ses perspectives annuelles.



Côté baisses, Fresenius Medical Care abandonne 5% après avoir publié un chiffre d'affaires en baisse de 6%, à 4,61 MdsEUR, principalement à cause d'importants effets de change liés à la faiblesse du dollar.



HSBC lâche près de 6% après avoir fait état d'une baisse de son bénéfice avant impôts pour le premier trimestre 2026. La direction précise que "cette baisse reflète l'augmentation des pertes de crédit attendues et d'autres charges de dépréciation de crédit".



Publications et statistiques à surveiller



Par ailleurs, les marchés prendront connaissance des comptes d'Axa, JCDecaux ou Ferrari en Europe, mais aussi d'AMD, Shopify ou Pfizer outre-Atlantique.



Plusieurs statistiques sont aussi attendues aux Etats-Unis, avec notamment la balance commerciale, l'indice ISM des services, les ventes de logements neufs et surtout le rapport sur l'emploi.