Les actions des principaux assureurs santé américains ont enregistré de fortes hausses lundi, après des informations évoquant un projet de la Maison-Blanche visant à prolonger de deux ans les subventions de l’Affordable Care Act (ACA), plus connues sous le nom d’Obamacare. Centene a bondi de plus de 6% à l'ouverture de Wall Street, suivi de Molina Healthcare (près de 4%) et Elevance Health (+1,5%). Le plan en préparation, qui pourrait être annoncé prochainement, inclurait également de nouveaux critères d’éligibilité aux aides.

Sans intervention gouvernementale, les subventions actuelles doivent expirer au 31 décembre, ce qui ferait grimper les primes d’assurance pour des millions de bénéficiaires dès 2026. Une telle hausse menacerait l’accessibilité des soins et pourrait faire chuter les taux d’adhésion. Les assureurs, inquiets d’une baisse des inscriptions, ont salué la perspective d’un soutien public prolongé, perçu comme un signal positif pour la stabilité du secteur.

Bien que le plan soit encore en phase préliminaire, les analystes considèrent ces mesures comme bénéfiques pour l’ensemble de l’écosystème de la santé, incluant hôpitaux, gestion des soins et services associés. Selon une enquête récente, près de trois quarts des adultes américains soutiennent la reconduction de ces subventions, soulignant un large consensus en faveur du maintien d’une couverture abordable.