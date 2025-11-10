Les actions des principaux assureurs santé américains ont fortement reculé lundi matin, après l’annonce d’un accord au Sénat mettant fin au plus long shutdown de l’histoire fédérale sans inclure de prolongation des subventions liées à l’Affordable Care Act (ACA). Ces aides, instaurées durant la pandémie pour élargir l’accès à l’assurance santé, doivent expirer fin 2025. Un nouveau vote est prévu en décembre, mais l’absence de garantie sur leur reconduction a ravivé les craintes d’un retrait brutal du soutien public à l’ACA.

Durant la séance, Centene chute de plus de 8%, Molina Healthcare de 6% et Elevance Health de 4%. Ces entreprises, très exposées aux marchés à faibles revenus, pourraient voir leurs revenus affectés si les aides ne sont pas prolongées. Actuellement, les subventions permettent à 24 millions d’Américains de bénéficier d’une couverture santé à coût réduit, en fonction de leur niveau de revenus. Leur suppression entraînerait une hausse significative des primes pour des millions d’assurés, avec un impact direct sur l’accessibilité des soins et les volumes de souscription.

Le président Donald Trump a relancé le débat dimanche sur sa plateforme Truth Social, qualifiant les subventions de "manne pour les compagnies d’assurance santé" et réaffirmant sa volonté de rediriger les fonds publics directement vers les particuliers. Cette position, combinée aux incertitudes politiques persistantes, alimente la volatilité du secteur. Pour les analystes, comme James Harlow de Novare Capital Management, le maintien ou non de ces subventions sera déterminant pour la stabilité financière des assureurs santé et des hôpitaux à l’horizon 2026.